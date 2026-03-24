A dos días del repechaje, Bolivia ya está completa: Paniagua, Fernández y Rocha llegaron a México

Con la llegada de Roberto Carlos Fernández y Yomar Rocha - ambos del Akron de Rusia- y de Moisés Paniagua del Wydad Athletic Club marroquí, la Selección boliviana finalmente ya entrena con todos sus convocados. A dos días del repechaje, Óscar Villegas tendrá contadas sesiones para armar el onceno que enfrentará a Surinam el próximo jueves por el repechaje al Mundial.

La Verde entrena en Monterrey, México, ciudad donde se jugará el trascendental encuentro y desde este martes ya cuenta con todos sus convocados.

Aunque el técnico de la Verde, Óscar Villegas, no ha dado pistas respecto al onceno que mandará a la cancha contra Surinam, es prácticamente un hecho que Roberto Carlos Fernández será el lateral izquierdo.

En cambio, es poco probable que Rocha y Paniagua partan como titulares, aunque el ex hombre de Always Ready ha sido uno de los favoritos de la era Villlegas, pero sobre todo cuando tocó jugar en El Alto.

Asimismo, Villegas aún tiene dudas respecto al onceno que mandará a la cancha en Monterrey.

Por lo visto, Villegas alinearía a Carlos Lampe en el arco, aunque no está del todo descartado Guillermo Viscarra. La línea de cuatro en el fondo sí está definida: Diego Medina como lateral derecho, Luis Haquín y Efraín Morales como centrales y Fernández por la izquierda.

En el medio, Villegas apelaría a Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil y Robson Matheus para cumplir una doble función de marca y ataque. Por delante d ellos tres jugará Ramiro Vaca, el '10' que recuperó la Verde.

Así, en el ataque estarían Miguel terceros y Juan Godoy o, en su defecto, Enzo Monteiro.

Empero, también hay la posibilidad de que Villegas decida incluir en el onceno a Fernando Nava o el mismo Paniagua como extremos por derecha, lo que obligaría a prescindir de uno de los mediocampistas, más posiblemente Héctor Cuéllar.

Para llegar al Mundial, Bolivia, primero, deberá derrotar a Surinam el 26 de marzo (18:00) y luego a Iraq el 31 del mismo mes.

En caso de ganar el "torneo clasificatorio", la Verde pasará a integrar el Grupo I del Mundial junto a Francia, la vigente subcampeona del mundo; Noruega; y la reciente campeona de la Copa África, Senegal.