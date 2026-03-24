Villegas tiene más certezas que dudas y el 11 definido en Monterrey

A tres días del partido de Bolivia con Surinam, los últimos entrenamientos en La Capilla Soccer Park le han servido a Óscar Villegas para pulir el equipo titular que jugará el jueves a partir de las 18:00 en el “Gigante de Acero” de Monterrey.

El sábado llegó Miguel Terceros del Santos de Brasil, la pieza ofensiva que le faltaba a Villegas, el domingo lo hicieron Gabriel Villamil de Liga de Quito y Efraín Morales de CD Montreal, y anoche, cerca a la medianoche fue el turno de Roberto Fernández y Yomar Rocha, quienes juegan en el fútbol ruso, en el Akron Tolyatti.

Con estos arribos, el último que se incorporará al equipo es Moisés Paniagua, quien juega en el Wydad de Marruecos, y se lo espera para esta noche en el hotel Marriot de Monterrey, que es el cuartel general de Bolivia desde ayer en Monterrey. Hasta el domingo se concentraron en La Capilla Soccer Park, predio deportivo alejado del centro de Monterrey, y en cuyas instalaciones se despidió a Bolivia con un grupo de mariachi que tocó temas alusivos a ese país.

El único jugador que restaba del once titular de Villegas es Roberto Fernández, quien realizará hoy y mañana un entrenamiento con la Selección Nacional, porque tanto Rocha como Paniagua, son jugadores que partirán en el banco de suplentes.

Según se desprende de los últimos entrenamientos que han sido a puertas cerradas, podría haber un cambio en el arco porque Guillermo Viscarra del Alianza Lima podría ingresar desde el minuto inicial. Luego, el resto será la base de las Eliminatorias con Diego Medina, Efraín Morales, Luis Haquín y Roberto Fernández; Ervin Vaca, Robson Tomé y Ramiro Vaca; Miguel Terceros, Juan Godoy y Fernando Nava.

Hay más certezas que dudas en la cabeza de Villegas quien se ha mostrado cauto y a la fecha no ha dado declaraciones.

Villamil, optimista

Gabriel Villamil, uno de los últimos en sumarse al equipo, dijo a su arribo a Monterrey que “estamos mentalizados y confiamos en lo que hacemos, sé que la gente confía en nosotros también, decirles que vamos a buscar la clasificación”.

Con una sonrisa, expresó que sabe bastantes cosas del rival, tiene en su poder un video con movimientos de los surinameses, “será complicado, pero tengo fe en lo que podamos hacer, la Selección ha demostrado que puede”, indicó.

El mundialista Marco Etcheverry manifestó el fin de semana que la Selección Nacional tendrá un rival complicado ante Surinam, por lo que animó a los jugadores a dar lo mejor de sí para lograr avanzar en la búsqueda de una plaza al Mundial 2026. Agregó que la población también está ilusionada con poder retonar a mundial.

Dato

La Selección de Surinam se completó ayer con jugadores que llegaron procedentes de Europa. Están en Monterrey desde el domingo donde llegó un primer grupo. Su entrenador, Hen Ten Cate, expresó que respeta bastante a Bolivia, pero “confío en mis jugadores, sé qué le vamos dar una gran alegría a la afición, con la clasificación al Mundial”.