Wilstermann, finalmente, concilia cuentas con FBF y se pignora fondos para creedores

Luego de enviar seis cartas, la última tuvo respuesta positiva, Wilstermann y la Federación Boliviana de Fútbol se pusieron de acuerdo, conciliaron cuentas y pignonaron un monto de dinero no especificado, en favor de acreedores del “aviador”, según confirmó Yuri Gil, vicepresidente del club.

El equipo “aviador” reclamaba por la quinta cuota de los derechos de televisación, además un ingreso por las eliminatorias 2025. La FBF, en un comunicado público hizo conocer a la opinión pública, el 21 de marzo, que este dinero estaba disponible en las oficinas federativas y que se debería cumplir con la remisión de la factura correspondiente, conforme exige el requisito administrativo aplicable.

Este hecho, sucedió en Cochabamba, según confirmó el vicepresidente de Wilstermann, Yuri Gil. “Luego de haber mandado cinco cartas, en las que se requería el dinero que nos deben del año pasado, la semana pasada mandamos la sexta carta en la que adjuntamos datos de 17 acreedores, y, se ha llegado a un arreglo, pedimos a la FBF que depositen a ellos directamente el dinero”, explicó el dirigente de Wilstermann.

Acuerdo

Gil dijo que se llegó a un arreglo luego de varios reclamos, además que la plata le corresponde a la entidad “aviadora”, razón por la que se extrañaban de que no haya un depósito.

“Todo el dinero ha sido pignorado a varios acreedores, se ha cumplido con ellos”, reiteró el dirigente de Wilstermann, quien también aclaró que con ese depósito se tiene todo cancelado con la Federación Boliviana de Fútbol, gracias también a una intervención de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. “No queda nada pendiente”, remarcó Gil, quien también expresó que se sigue a la espera de la resolución del TAS para restituir los derechos deportivos de Wilstermann, que se siente perjudicado con el descenso de categoría en 2025.

“Somos optimistas, esperamos el fallo del TAS que nos devolverá nuestros derechos, sabemos que se hizo todo de buena forma, sin ninguna ilegalidad”, subrayó el dirigente “aviador”.

Mientras tanto, Wilstermann prosigue con sus entrenamientos, está inscrito en la AFC para el torneo de la Primera A este año.

“El equipo fue registrado en la asociación de Cochabamba, jugaremos en la Primera A hasta cuando se disponga, se tiene un equipo joven y se buscará la promoción de nuevos valores”, dijo el directivo Gil al ser consultado sobre los siguiente pasos del club.