Etcheverry revela que no fue invitado a Monterrey: "Vamos a ver a la selección por televisión"

Fútbol
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Publicado el 25/03/2026 a las 14h49
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El exmundialista y referente de la selección boliviana, Marco Etcheverry, no fue invitado para apoyar a la Verde en Monterrey (México). Etcheverry afirmó que no recibió ninguna invitación y que verá el duelo de mañana ante Surinam por el repechaje desde televisión.

"No me invitaron, así que la gente que fue que lo disfrute. Me acaban de contar que fue gente de Bolivia, gente de redes sociales, a mí no me invitaron, para qué voy a mentir. No pasa nada, soy un tipo respetuoso", dijo Etcheverry a Mundo Deporte.

El exmundialista, que se encuentra en Santa Cruz, relató que verá el partido por televisión y que no sabe por qué no lo invitaron. "Yo estoy ilusionado con los muchachos que tienen un corazón gigante, una calidad. Ellos sabrán por qué no me invitaron, quizá no dio el presupuesto, un gasto más, pero no pasa nada, lo vamos a ver por TV", mencionó.

En los últimos días se vio a dirigentes deportivos y autoridades como el vicepresidente Edmand Lara en Monterrey lugar donde mañana la Verde afrontará el duelo ante Surinam por el repechaje mundial desde las 18:00 (hora boliviana).

"Hablo con muchos (de los jugadores), siempre tengo chat con ellos, a Óscar (Villegas) también, y vamos a estar ilusionados y vamos a estar alentando ahí a la Verde".

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