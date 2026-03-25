La Verde respira fe y optimismo en Monterrey a un día del duelo ante Surinam

A tan solo un día del decisivo partido de la selección boliviana ante Surinam por el repechaje mundialista, se vive un ambiente cargado de optimismo y convicción en Monterrey (México). El equipo nacional espera con ansias el inicio del duelo y refleja una clara "sed de triunfo".

"El optimismo es muy elevado, hay confianza. Sobre todo se ven semblantes de sed de triunfo, de querer que el partido ya comience", afirmó Juan Pablo Mamani, quien se encuentra en Monterrey, a Urgente.bo.

La Verde se alista para el compromiso ante el combinado sudamericano, que se disputará este jueves desde las 18:00 (hora boliviana). Este choque genera gran expectativa tanto en el país como en territorio mexicano, donde el plantel afina detalles para este trascendental encuentro.

Mamani destacó que uno de los aspectos que refleja la unión del grupo es el lado espiritual. Según el periodista, el director técnico Óscar Villegas tuvo una visita junto a sus jugadores a una capilla católica el martes.

"Óscar (Villegas) es muy creyente, muy católico. Ayer (este martes) fueron a una capilla para tener ese encuentro con el ser supremo, liberar un poco la tensión. El ambiente es de los mejores, en busca del objetivo mayor, salvo alguna variante de último momento", relató.

Por otro lado, el periodista informó que el cuerpo técnico ha tomado todas las previsiones para el duelo. "El cuerpo técnico ha realizado un trabajo minucioso, observando videos no solo recientes, sino con bastante anticipación. Incluso, a través de grupos de WhatsApp, se compartieron los movimientos tácticos del rival. Bolivia ha analizado a Surinam".

La selección boliviana jugará en el Estadio BBVA y tiene previsto cerrar prácticas este miércoles por la tarde en el Complejo Deportivo Borregos, donde también brindará atención a la prensa. El equipo, que ya trabaja con plantel completo, no realizará el reconocimiento de campo de juego.

"Mañana (este jueves), faltando dos horas para el partido, se va a pisar el gramado. Es un estadio moderno, con una arquitectura impresionante. No habrá reconocimiento previo, solo horas antes del encuentro, que será muy determinante para nosotros", concluyó Mamani.