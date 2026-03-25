Villegas ya tiene al equipo completo y Monteiro es la carta ofensiva

El Complejo Deportivo Borregos de Monterrey, ubicado en el centro de la ciudad, fue testigo de la práctica más importante de la Selección realizada a puertas cerradas antes de jugar el repechaje, ayer por la tarde.

El seleccionador nacional Óscar Villegas pidió a los medios de comunicación no describir los movimientos tácticos de la Verde, a fin de no facilitar el trabajo del cuerpo técnico de Surinam, a la cabeza del neerlandés Henk Ten Caten, que sigue cada uno de los movimientos de los nacionales y tiene bastante información, comentó.

Por eso se ha trabajado en medio de bastante hermetismo, sobre todo ayer que fue el momento en que paró el once titular que saldrá desde el primer minuto a enfrentar al seleccionado surinamés.

En el frente del ataque, a pesar que probó con Juan Godoy, la confianza está depositada en Enzo Monteiro, quien ha sido parte del proceso eliminatorio y tiene el apoyo de Villegas. Pero, el paraguayo naturalizado y Víctor Ábrego serán piezas de recambio en la ofensiva de acuerdo a como se presente el partido.

En el arco también puede ser el turno de Guillermo Viscarra, por el buen momento en Alianza Lima, a pesar que superó una lesión.

Y, dada la llegada de Villamil, puede incluir en función más ofensiva a Ramiro Vaca, en lugar de Fernando Nava. El equipo titular se formaría con Viscarra; Medina, Morales, Haquín y Fernández; Ervin Vaca, Tomé y Villamil; Terceros, Monteiro y Ramiro Vaca, sino hay cambios de último momento.

Trabajaron por primera vez con el equipo, Roberto Fernández y Yomar Rocha, quienes llegaron el lunes por la noche procedentes de Rusia, y Moisés Paniagua que arribó ayer al mediodía, quienes fueron incluidos en el entrenamiento en el que Villegas y sus colaboradores hicieron un repaso del planteamiento táctico.

“Las expectativas son muy altas y obviamente con las ganas de ganar”, afirmó Fernández, a poco de su arribo a Monterrey.

Para el lateral cruceño, antes que pensar en 180 minutos o el siguiente partido, deben buscar ganar a Surinam el jueves, “hay que prepararse bien, estamos en un momento lindo, recibimos apoyo y cariño, me imagino que el partido lo ganaremos, que mis compañeros pondrán el máximo esfuerzo para darlo todo”.

Mientras, Moisés Paniagua, a pesar del viaje cansador, dijo que está listo para el partido con Surinam, “quiero dar todo de mi, se siente bien que se pueda cumplir con Bolivia gracias a mi tierra (Tarija), este esfuerzo es para todos”.

Anoche, fueron registrados los 23 jugadores que serán parte del partido ante Surinam. Es probable que Guilmar Centella, Dieguito Rodríguez, Leonardo Zabala, Moisés Paniagua, Juan Maraude y Richet Gómez queden el margen.