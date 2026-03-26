Bolivia gana 2-1 a Surinam y se anota en la ‘final’ ante Irak por su cupo al Mundial

Bolivia venció a Surinam por 2-1 este jueves en el primer duelo por el repechaje mundialista en el estadio de Monterrey, en México, luego de remontar el marcado debido a que el rival marcó el primer gol al inicio del segundo tiempo.

El seleccionado nacional remontó un marcador a puro coraje en el estadio BBVA de Monterrey, que lo deja en las puertas de la próxima Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Los goles que alimentan el sueño boliviano fueron anotados por Moisés Paniagua y Miguelito Terceros. El próximo duelo será ante Irak. El ganador de este último partido se clasificará al Mundial, según El Deber.

En la primera mitad, los arqueros fueron los grandes protagonistas. A los 22 minutos Roberto Carlos Fernánez sacó un zurdazo desde fuera del área, que el meta Etienen Vaessen despejó con los puños. Hasta ese momento los dirigidos por Óscar Villegas dominaban el partido ante un conjunto que apeló a la contra, como su mejor arma para hacer daño a la verde.