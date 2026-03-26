Bolivia late fuerte: remontada épica ante Surinam mantiene viva la ilusión del Mundial

Fútbol
ABI
Publicado el 26/03/2026 a las 23h15
ESCUCHA LA NOTICIA

Lo que parecía imposible se volvió realidad. Bolivia vivió este jueves una jornada de fútbol inolvidable: remontó un gol en contra y venció 2-1 a Surinam en el estadio BBVA, dejando la ilusión de llegar al Mundial de 2026 más viva que nunca. La Verde mostró garra, corazón y talento hasta el último minuto, y cada intervención, pase o remate se convirtió en un acto de heroísmo colectivo.

Desde el inicio, Surinam presionó con intensidad y verticalidad. Bolivia buscó el control del balón, moviéndose de un lado a otro, intentando encontrar espacios para vulnerar la defensa rival mientras Viscarra se erigía como muro infranqueable. Sin embargo, al minuto 48 un saque de esquina mal defendido permitió a Van Gelderen abrir el marcador para Surinam, y la Verde cayó atrás obligada a remontar. El estadio contuvo la respiración, los hinchas se aferraron a cada balón y los jugadores entendieron que cada segundo contaba.

La respuesta llegó con paciencia y fútbol. Ramiro Vaca, Miguel Terceros y Gabriel Villamil tejieron el juego ofensivo mientras Medina y Haquín lideraban la defensa. Bolivia mantuvo la calma y el control del balón, moviéndose con precisión, buscando romper el cerrojo de Surinam. Al minuto 71, Moisés Paniagua recibió un rebote dentro del área y con frialdad disparó junto al palo derecho, igualando el partido. El grito de gol se escuchó en todo Monterrey: el estadio explotó y los sueños del país renacieron.

Solo siete minutos después, Bolivia logró la remontada definitiva. Godoy fue derribado dentro del área y el árbitro no dudó en sancionar penal. Miguel Terceros tomó el balón, disparó al lado opuesto del arquero y convirtió el segundo gol. La Verde pasó a liderar 2-1 y el estallido de alegría fue total. Los jugadores se abrazaron, los hinchas saltaron y todo el país vibró con cada segundo restante del encuentro.

Pero la victoria no llegó sin drama. Surinam no bajó los brazos y presionó hasta el último instante. Kerk se convirtió en el atacante más incisivo, y cada centro y cada remate ponía a prueba la defensa boliviana. Viscarra respondió con intervenciones clave, y Godoy, Paniagua y Villamil corrieron hasta la extenuación para mantener el balón lejos de su arco. El árbitro decretó un alargue de diez minutos, y la tensión se volvió insoportable: faltas, córners y contraataques mantenían a los hinchas al borde de sus asientos.

A lo largo de la segunda mitad, Bolivia mostró paciencia y control. El equipo no se desesperó ante las interrupciones de Surinam, mantuvo el balón, intercambió pases precisos y buscó la mejor opción para generar peligro. Cada entrada, cada centro, cada remate fue una lucha por mantener viva la esperanza. La defensa se mostró sólida y los mediocampistas cumplieron un rol clave para contener los avances del rival, permitiendo que Bolivia consolidara su remontada y asegurara la victoria.

La remontada no solo refleja la capacidad táctica de Óscar Villegas y su cuerpo técnico, sino también la garra y la convicción de un grupo de jugadores que soñó con hacer historia. Con esta victoria, Bolivia se acerca al partido decisivo ante Irak, que definirá su pase definitivo al Mundial el martes 31 de marzo a las 23:00.

El país celebra, la ilusión sigue viva y La Verde demuestra que, cuando se juega con corazón y estrategia, los sueños más grandes pueden mantenerse hasta el último minuto.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Hay 2 gobernadores electos, 6 balotajes seguros y uno posible
2
YPFB reporta que el SREC estima pagar Bs 4,15 millones hasta el cierre de este jueves
3
Irán rechaza el plan de alto el fuego de Estados Unidos y presenta el suyo
4
Choferes acuden al diálogo convocado por el gobierno y mantienen el pedido de renuncia de autoridades
5
Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026

Más en Fútbol

26/03/2026
Bolivia gana 2-1 a Surinam y se anota en la ‘final’ ante Irak por su cupo al Mundial
Bolivia venció a Surinam por 2-1 este jueves en el primer duelo por el repechaje mundialista en el estadio de Monterrey, en México, luego de remontar el...
Ver más
26/03/2026
Capitán de la Selección, optimista ante el partido Bolivia vs. Surinam: “El cariño de la gente nos compromete a que todo saldrá bien”
El capitán de la Selección Boliviana, Luis Haquín, expresó que el cariño de la gente significa una gran responsabilidad para la Verde y confió en que “todo...
Ver más
Bolivia buscará dar el primer paso para clasificarse al Mundial 2026, se enfrentará a Surinam por el Repechaje Internacional a partir de las 18:00, en el Gigante de Acero que tendrá una gran cantidad...
Ver más
26/03/2026
La Selección Nacional buscará dar el primer paso ante Surinam, hoy en Monterrey
La selección de Bolivia enfrenta este jueves 26 a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará en el Estadio BBVA de...
Ver más
26/03/2026
Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026
El exmundialista y referente de la selección boliviana, Marco Etcheverry, no fue invitado para apoyar a la Verde en Monterrey (México). Etcheverry afirmó que no recibió ninguna invitación y que verá...
Ver más
25/03/2026
Etcheverry revela que no fue invitado a Monterrey: "Vamos a ver a la selección por televisión"
A tan solo un día del decisivo partido de la selección boliviana ante Surinam por el repechaje mundialista, se vive un ambiente cargado de optimismo y convicción en Monterrey (México).
Ver más
25/03/2026
La Verde respira fe y optimismo en Monterrey a un día del duelo ante Surinam
En Portada
26/03/2026 Fútbol
Bolivia gana 2-1 a Surinam y se anota en la ‘final’ ante Irak por su cupo al Mundial
Bolivia venció a Surinam por 2-1 este jueves en el primer duelo por el repechaje mundialista en el estadio de Monterrey, en México, luego de remontar el...
vista
26/03/2026 País
Se descarta 2da vuelta en Cochabamba, Loza logra el 40% de la votación
El candidato de A-UPP y exsenador leal a Evo Morales, Leonardo Loza, lidera la votación para la Gobernación de Cochabamba y superó el 40% de votos al 92.44%...
vista
26/03/2026 Fútbol
Bolivia late fuerte: remontada épica ante Surinam mantiene viva la ilusión del Mundial
Lo que parecía imposible se volvió realidad. Bolivia vivió este jueves una jornada de fútbol inolvidable: remontó un gol en contra y venció 2-1 a Surinam en el...
vista
26/03/2026 Fútbol
Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026
La selección de Bolivia enfrenta este jueves 26 a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se...
vista
26/03/2026 Economía
Choferes paceños levanta su paro tras firmar acuerdo con el Gobierno
El control de la calidad de la gasolina y el reembolso inmediato de los gastos resultantes del uso de combustible “desestabilizado” son parte de los puntos del...
vista
26/03/2026 País
Gobierno y chóferes instalan diálogo en el Palacio de Comunicaciones de La Paz
Autoridades del Gobierno y la dirigencia del transporte de La Paz se reunirán a las 11:00 de este jueves en el Palacio de Comunicaciones para conversar sobre...
vista
Actualidad
Desde el sector advierten que la falta de nuevos hallazgos compromete el abastecimiento futuro. Autoridades regionales...
Ver más
26/03/2026 Economía
Hace más de 20 años que no hallan yacimientos relevantes de gas en Bolivia
La Aduana Nacional presentó ayer el nuevo módulo de la Declaración Andina de Valor (DAV) para la digitalización de la...
Ver más
26/03/2026 Economía
Aduana Nacional agiliza importaciones con nuevo módulo digital para la DAV
Les mandaron papeletas de sufragio que correspondían a otra provincia. Anuncian proceso contra los responsables.
Ver más
26/03/2026 País
TED de Santa Cruz repetirá votación en 21 mesas de San Ignacio de Velasco
Era jefe de operaciones de dos agencias y desvió el dinero entre 2016 y 2017. En 2022, cinco años después de la...
Ver más
26/03/2026 Seguridad
En abril se inicia juicio a Juan Pari que desfalcó de Bs 37 millones al Banco Unión
Deportes
Lo que parecía imposible se volvió realidad. Bolivia vivió este jueves una jornada de fútbol inolvidable: remontó un...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
Bolivia late fuerte: remontada épica ante Surinam mantiene viva la ilusión del Mundial
Bolivia venció a Surinam por 2-1 este jueves en el primer duelo por el repechaje mundialista en el estadio de Monterrey...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
Bolivia gana 2-1 a Surinam y se anota en la ‘final’ ante Irak por su cupo al Mundial
El capitán de la Selección Boliviana, Luis Haquín, expresó que el cariño de la gente significa una gran responsabilidad...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
Capitán de la Selección, optimista ante el partido Bolivia vs. Surinam: “El cariño de la gente nos compromete a que todo saldrá bien”
Bolivia buscará dar el primer paso para clasificarse al Mundial 2026, se enfrentará a Surinam por el Repechaje...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
La Selección Nacional buscará dar el primer paso ante Surinam, hoy en Monterrey
Tendencias
Un insecto poco conocido hasta hace algunos años hoy lleva el nombre de Bolivia a un escenario internacional.
Ver más
25/03/2026 Medio Ambiente
Escarabajo boliviano avanza en certamen global y busca respaldo para ganar
Doble Click
Con el lema “Amemos a nuestra nación porque es nuestra casa”, el cantautor chaqueño Juan Enrique Jurado se dispone a...
Ver más
25/03/2026 Cultura
Juan Enrique Jurado: 51 años cantando de vez en cuando
Cuatro elencos teatrales y Títeres Elwaky son protagonistas de la “semana del teatro” que promueve el departamento de...
Ver más
24/03/2026 Cultura
El teatro se apodera de Cochabamba esta semana
Cochabamba se ha convertido en el epicentro de la innovación musical gracias al talento de María Esthefany Ríos Alcocer...
Ver más
23/03/2026 Cultura
María Esthefany Ríos Alcocer, la batuta que abre caminos en la música boliviana
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, a través del Viceministerio de Culturas y...
Ver más
23/03/2026 Cultura
La Jornadas Culturales levantan telón hoy con cinco mesas temáticas