Rumbo al Mundial Alegría, festejo y lágrimas por la victoria de Bolivia

Dos horas antes de que comience el partido entre Bolivia y Surinam el hincha boliviano se dio cita en distintos lugares de Cochabamba y el país para seguir las incidencias del choque válido para el Repechaje, apenas comenzó el juego el nerviosismo era evidente, pero todos tenían un solo propósito ver a su Selección ganar y fue así, el 2 a 1 desató una fiesta que se extendió a El Prado, donde las bocinas de los vehículos acompañaron el festejo.

La población celebró en la plaza de Las Banderas y en la plaza 14 de Septiembre.

Mientras pasaban los minutos el aficionado comenzó a inquietarse y fue en el minuto 48 cuando Liam Van Gelderen, de Surinam le quitó la sonrisa al seguidor de la Verde, el gol dejó abatidos a los nacionales, quienes no ocultaron su tristeza, otros se sintieron frustrados y muchos no escondieron su frustración.

Cuando todo hacía parecer que el sueño de clasificarse al Mundial 2026 se disipaba, el equipo boliviano dio la vuelta el marcador, los goles le dieron al hincha la esperanza de que la Verde podía cumplir su objetivo y así fue, la alegría era incontenible, unos cantaban, otros lloraban, pero todos celebraron, el grito de gol fue ensordecedor.

Al ritmo de Viva mi Patria Bolivia la gente festejó el primer paso al Mundial. “Qué partido, perdíamos y lo remontaron, nadie me quita el sueño de ir al Mundial, nos queda un partido más, viva la Verde, me siento orgullosa de ser boliviana”, dijo una de las aficionadas quien no aguantó la alegría y su rostro comenzó a empaparse, no fue la única que lloró.

“Viva mi Patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. “Bolivia, Bolivia, Bolivia”, se puso a cantar uno de los hinchas, mientras su voz se entrecortaba. Los niños también festejaron “estoy orgulloso de Bolivia”.

Tras finalizar el encuentro, El Prado cochabambino se inundó de hinchas de la Verde, que celebraban la victoria, las bocinas de los vehículos acompañaron el festejo de los seguidores de la Selección Nacional.