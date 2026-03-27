Rumbo al Mundial Alegría, festejo y lágrimas por la victoria de Bolivia

Fútbol
La Prensa
Publicado el 27/03/2026 a las 8h36
ESCUCHA LA NOTICIA

Dos horas antes de que comience el partido entre Bolivia y Surinam el hincha boliviano se dio cita en distintos lugares de Cochabamba y el país para seguir las incidencias del choque válido para el Repechaje, apenas comenzó el juego el nerviosismo era evidente, pero todos tenían un solo propósito ver a su Selección ganar y fue así, el 2 a 1 desató una fiesta que se extendió a El Prado, donde las bocinas de los vehículos acompañaron el festejo.

La población celebró en la plaza de Las Banderas y en la plaza 14 de Septiembre. 

Mientras pasaban los minutos el aficionado comenzó a inquietarse y fue en el minuto 48 cuando Liam Van Gelderen, de Surinam le quitó la sonrisa al seguidor de la Verde, el gol dejó abatidos a los nacionales, quienes no ocultaron su tristeza, otros se sintieron frustrados y muchos no escondieron su frustración. 

Cuando todo hacía parecer que el sueño de clasificarse al Mundial 2026 se disipaba, el equipo boliviano dio la vuelta el marcador, los goles le dieron al hincha la esperanza de que la Verde podía cumplir su objetivo y así fue, la alegría era incontenible, unos cantaban, otros lloraban, pero todos celebraron, el grito de gol fue ensordecedor.

Al ritmo de Viva mi Patria Bolivia la gente festejó el primer paso al Mundial. “Qué partido, perdíamos y lo remontaron, nadie me quita el sueño de ir al Mundial, nos queda un partido más, viva la Verde, me siento orgullosa de ser boliviana”, dijo una de las aficionadas quien no aguantó la alegría y su rostro comenzó a empaparse, no fue la única que lloró.

“Viva mi Patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. “Bolivia, Bolivia, Bolivia”, se puso a cantar uno de los hinchas, mientras su voz se entrecortaba. Los niños también festejaron “estoy orgulloso de Bolivia”.

Tras finalizar el encuentro, El Prado cochabambino se inundó de hinchas de la Verde, que celebraban la victoria, las bocinas de los vehículos acompañaron el festejo de los seguidores de la Selección Nacional.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Hay 2 gobernadores electos, 6 balotajes seguros y uno posible
2
YPFB reporta que el SREC estima pagar Bs 4,15 millones hasta el cierre de este jueves
3
Irán rechaza el plan de alto el fuego de Estados Unidos y presenta el suyo
4
Choferes acuden al diálogo convocado por el gobierno y mantienen el pedido de renuncia de autoridades
5
Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026

Más en Fútbol

27/03/2026
Bolivia da un gran paso al Mundial, le ganó 2 - 1 a Surinam en Monterrey
El gol de Miguel Terceros, el goleador de Bolivia en las Eliminatorias mundialistas selló el triunfo nacional ante Surinam, ayer en Monterrey y será ante Irak...
Ver más
26/03/2026
Bolivia late fuerte: remontada épica ante Surinam mantiene viva la ilusión del Mundial
Lo que parecía imposible se volvió realidad. Bolivia vivió este jueves una jornada de fútbol inolvidable: remontó un gol en contra y venció 2-1 a Surinam en el...
Ver más
Bolivia venció a Surinam por 2-1 este jueves en el primer duelo por el repechaje mundialista en el estadio de Monterrey, en México, luego de remontar el marcado debido a que el rival marcó el primer...
Ver más
26/03/2026
Bolivia gana 2-1 a Surinam y se anota en la ‘final’ ante Irak por su cupo al Mundial
El capitán de la Selección Boliviana, Luis Haquín, expresó que el cariño de la gente significa una gran responsabilidad para la Verde y confió en que “todo saldrá bien” esta tarde en el partido ante...
Ver más
26/03/2026
Capitán de la Selección, optimista ante el partido Bolivia vs. Surinam: “El cariño de la gente nos compromete a que todo saldrá bien”
Bolivia buscará dar el primer paso para clasificarse al Mundial 2026, se enfrentará a Surinam por el Repechaje Internacional a partir de las 18:00, en el Gigante de Acero que tendrá una gran cantidad...
Ver más
26/03/2026
La Selección Nacional buscará dar el primer paso ante Surinam, hoy en Monterrey
La selección de Bolivia enfrenta este jueves 26 a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará en el Estadio BBVA de...
Ver más
26/03/2026
Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026
En Portada
26/03/2026 Fútbol
Bolivia gana 2-1 a Surinam y se anota en la ‘final’ ante Irak por su cupo al Mundial
Bolivia venció a Surinam por 2-1 este jueves en el primer duelo por el repechaje mundialista en el estadio de Monterrey, en México, luego de remontar el...
vista
26/03/2026 País
Se descarta 2da vuelta en Cochabamba, Loza logra el 40% de la votación
El candidato de A-UPP y exsenador leal a Evo Morales, Leonardo Loza, lidera la votación para la Gobernación de Cochabamba y superó el 40% de votos al 92.44%...
vista
26/03/2026 Fútbol
Bolivia late fuerte: remontada épica ante Surinam mantiene viva la ilusión del Mundial
Lo que parecía imposible se volvió realidad. Bolivia vivió este jueves una jornada de fútbol inolvidable: remontó un gol en contra y venció 2-1 a Surinam en el...
vista
26/03/2026 Fútbol
Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026
La selección de Bolivia enfrenta este jueves 26 a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se...
vista
26/03/2026 Economía
Choferes paceños levanta su paro tras firmar acuerdo con el Gobierno
El control de la calidad de la gasolina y el reembolso inmediato de los gastos resultantes del uso de combustible “desestabilizado” son parte de los puntos del...
vista
26/03/2026 País
Gobierno y chóferes instalan diálogo en el Palacio de Comunicaciones de La Paz
Autoridades del Gobierno y la dirigencia del transporte de La Paz se reunirán a las 11:00 de este jueves en el Palacio de Comunicaciones para conversar sobre...
vista
Actualidad
Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba ayer que Irán está “suplicando” un acuerdo para...
Ver más
27/03/2026 Mundo
Israel mata a jefe naval mientras Trump urge a Irán llegar a un acuerdo
Desde el sector advierten que la falta de nuevos hallazgos compromete el abastecimiento futuro. Autoridades regionales...
Ver más
26/03/2026 Economía
Hace más de 20 años que no hallan yacimientos relevantes de gas en Bolivia
La Aduana Nacional presentó ayer el nuevo módulo de la Declaración Andina de Valor (DAV) para la digitalización de la...
Ver más
26/03/2026 Economía
Aduana Nacional agiliza importaciones con nuevo módulo digital para la DAV
Les mandaron papeletas de sufragio que correspondían a otra provincia. Anuncian proceso contra los responsables.
Ver más
26/03/2026 País
TED de Santa Cruz repetirá votación en 21 mesas de San Ignacio de Velasco
Deportes
Dos horas antes de que comience el partido entre Bolivia y Surinam el hincha boliviano se dio cita en distintos lugares...
Ver más
27/03/2026 Fútbol
Rumbo al Mundial Alegría, festejo y lágrimas por la victoria de Bolivia
El gol de Miguel Terceros, el goleador de Bolivia en las Eliminatorias mundialistas selló el triunfo nacional ante...
Ver más
27/03/2026 Fútbol
Bolivia da un gran paso al Mundial, le ganó 2 - 1 a Surinam en Monterrey
Lo que parecía imposible se volvió realidad. Bolivia vivió este jueves una jornada de fútbol inolvidable: remontó un...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
Bolivia late fuerte: remontada épica ante Surinam mantiene viva la ilusión del Mundial
Bolivia venció a Surinam por 2-1 este jueves en el primer duelo por el repechaje mundialista en el estadio de Monterrey...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
Bolivia gana 2-1 a Surinam y se anota en la ‘final’ ante Irak por su cupo al Mundial
Tendencias
Un insecto poco conocido hasta hace algunos años hoy lleva el nombre de Bolivia a un escenario internacional.
Ver más
25/03/2026 Medio Ambiente
Escarabajo boliviano avanza en certamen global y busca respaldo para ganar
Doble Click
Con el lema “Amemos a nuestra nación porque es nuestra casa”, el cantautor chaqueño Juan Enrique Jurado se dispone a...
Ver más
25/03/2026 Cultura
Juan Enrique Jurado: 51 años cantando de vez en cuando
Cuatro elencos teatrales y Títeres Elwaky son protagonistas de la “semana del teatro” que promueve el departamento de...
Ver más
24/03/2026 Cultura
El teatro se apodera de Cochabamba esta semana
Cochabamba se ha convertido en el epicentro de la innovación musical gracias al talento de María Esthefany Ríos Alcocer...
Ver más
23/03/2026 Cultura
María Esthefany Ríos Alcocer, la batuta que abre caminos en la música boliviana
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, a través del Viceministerio de Culturas y...
Ver más
23/03/2026 Cultura
La Jornadas Culturales levantan telón hoy con cinco mesas temáticas