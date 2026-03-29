Jury Villarroel: “Se inició un proceso, buscamos la evolución del fútbol femenino en Bolivia”

Fútbol
Jhony Mollinedo
Publicado el 29/03/2026 a las 9h41
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Está al frente de las selecciones nacionales femeninas desde el 17 de septiembre del año pasado. Jury Villarroel llegó, al igual que Óscar Villegas en su momento, con la idea de cambiar la realidad del fútbol femenino de Bolivia.

Son poco más de seis meses al frente de las selecciones nacionales de damas, y junto con Diego Bengolea están en la tarea de revertir los malos resultados y encaminar a Bolivia por otra senda, al igual que el seleccionado masculino.

“Estamos en el proceso, buscamos la evolución, evaluamos a cada selección en los diversos torneos nacionales, el último de La Paz igual sirvió bastante en el Sub-17, para el sudamericano que jugaremos en abril; es importante verlas en cancha, saber de las condiciones técnicas y físicas de cada jugadora, ese el objetivo de las visorías”, afirmó el actual seleccionador nacional, a tiempo de hacer un balance de su trabajo y lo que viene.

¿El trabajo se inició en septiembre, será de muchos años?

Sí, buscamos y con el apoyo de la FBF, con la confianza del presidente Fernando Costa que nos respalda y confía en el proceso que iniciamos, tener resultados a mediano, corto y largo plazo con las selecciones femeninas, más aún, darles mucho énfasis a las divisiones menores, porque sabemos que este proceso va a dar frutos de aquí a más adelante como se ha demostrado con selecciones de otros países, eso nos motiva para que nosotros sigamos en ese camino y mejorar el fútbol femenino en Bolivia.

¿Hay bastante diferencia con otros países, en la absoluta por ejemplo?

Sí, nos falta quizás mayor competencia, tener roce internacional con partidos amistosos, para eso trabajamos con la FBF que nos brinda su apoyo para el desarrollo del fútbol femenino, con toda la planificación para las distintas selecciones; trabajamos para aprovechar los tiempos y mejorar los detalles, corregir mucho los aspectos que antes se descuidaban un poco, ahora contamos con más apoyo de la Federación, asociaciones y clubes para que pueda haber mayor competición en el fútbol femenino y se pueda lograr que nuestras selecciones tengan mejores participaciones internacionales.

¿Creció mucho el fútbol femenino en otros países ?

Ha crecido mucho, lo hemos notado en el Sudamericano Sub-20 de Paraguay, en el que la competencia ha sido muy exigente porque se enfrentan a jugadoras que militan en el exterior, no sólo compiten en sus países, son vistas por equipos europeos y se nota la diferencia cuando compiten con sus selecciones. Esperamos que en el fútbol boliviano haya esa competencia, ese rodaje para que nuestras jugadoras lleguen a las selecciones absolutas con mayor madurez y competencia.

¿Hay que potenciar a los equipos y crear la División Profesional?

Vemos que la Dirección de Competiciones ha confirmado la Liga Femenina, eso va a ser importante para ver jugadoras y convocarlas a las selecciones en los primeros microciclos de la Liga de Naciones.

¿En cuánto tiempo podrá evolucionar el fútbol femenino boliviano, para estar a la par de los otros seleccionados?

Hablamos de un tiempo de entre cuatro a cinco años, es un proceso largo, es lo que hizo Paraguay y Argentina en este último tiempo, ellos lo han hablado, comentado y las jugadores de sus divisiones Sub-20 ahora compiten con la absoluta; se inició un proceso con jugadoras de 15 a 16 años, quienes en la actualidad tienen entre 19 y 20 años y se nota el cambio, el trabajo en ese proceso que hablamos y el que nosotros también queremos realizar en Bolivia.

¿Cómo les apoya la FBF?

Nos dio su respaldo total, las condiciones, todo lo que corresponde a los campos deportivos, a la organización, queremos aprovechar todo eso, porque se busca potenciar el fútbol femenino, no queda más que trabajar y hacer ese proceso del que hablamos, para que se crezca como se quiere.

¿La afición cómo responde, apoya?

Es importante que la afición pueda dar su respaldo, que las entienda y comprenda a nuestras jugadoras, muchas de ellas no se dedican al cien por ciento al fútbol, varias de ellas trabajan, estudian, son amas de casa y lo hemos vivido en los partidos de la Liga de Naciones, porque por ejemplo, no compiten un mes en sus equipos y ellas se entrenan dos o tres días a la semana, luego se meten a la competición, ahí se enfrentan a jugadoras internacionales que juegan en Real Madrid, en México y son profesionales las 24 horas, es mucha la diferencia que nos sacan esas selecciones, a pesar de eso siempre estamos con el trabajo.

¿Cómo es su trabajo?

Se trabaja no sólo la parte técnica, sino lo físico, mental para que esas jugadoras, a la hora de competir, puedan dejar todo en el momento de representar a nuestra selección, eso lo vamos a ganar con las divisiones menores, que ahora comienzan como por ejemplo la Sub-17, para que ellas puedan ser el futuro y recambio en la selección absoluta.

Datos

Jury Villarroel se hizo cargo de la Selección Nacional como técnico, el 17 de septiembre de 2025, lo acompaña, Diego Bengolea, asistente técnico; Javier Mouriño, preparador Físico; y, Edmundo Morales como entrenador de arqueras.

El segundo torneo de este año es el Sudamericano Sub-17 que arrancará en Asunción, el 22; en enero se jugó el Sudamericano Sub-20 en el que se perdió con Perú, Brasil y Ecuador.

El objetivo es continuar con el proceso de la Selección Femenina con miras a lograr un desempeño más competitivo en los siguientes años.

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