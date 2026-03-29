Monterrey se pinta de verde: más de 30.000 entradas fueron vendidas para el Bolivia Vs Irak

El estadio BBVA, conocido como el "Gigante de Acero", apunta a verse repleto, ya que se vendieron cerca de 30.000 entradas, una cifra que superó las expectativas. La alta demanda ha llevado a la FIFA a evaluar la habilitación de un nuevo lote de boletos para cubrir a los hinchas que mayoritariamente, pertenecen a México y Bolivia.

En las calles de Monterrey, la previa ya se vive intensamente. La comunidad boliviana, sumada a residentes en México que reciben con cariño a la tricolor, comenzaron a teñir la ciudad de verde, generando un clima de fraternidad que culminará en un histórico pitazo final.

El partido se disputará este martes 31 de marzo y en Bolivia se podrá seguir desde las 23:00. Por un lado, estará Irak, una selección que busca regresar a un Mundial tras su única participación en 1986. Y del otro lado estará la Verde que quiere romper una racha de 32 años sin presencia en la máxima cita del fútbol.

Cabe recalcar que las entradas están accesibles, alrededor de 18 dólares, sin embargo, la demanda generó la aparición de revendedores que incluso quintuplican el precio original de cada boleto.