Presidente Paz agradece esfuerzo a la selección boliviana y les pide dejarlo todo ante Irak

Fútbol
ABI
Publicado el 29/03/2026 a las 14h33
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El presidente Rodrigo Paz Pereira agradeció este domingo el esfuerzo de la selección boliviana de fútbol y los instó a dejarlo todo en la cancha en su próximo partido contra Irak, que definirá la clasificación al mundial.

"Yo soy agradecido; ya lo que nos dieron es grandeza al país. Bolivia está en todo el mundo, en los medios, y espero que el martes sea otro paso más. Tengo fe de que estos chicos van a dejar todo en la cancha y, Dios mediante, espero que ganen nada más", manifestó el mandatario.

Paz Pereira reconoció el trabajo del cuerpo técnico liderado por Eduardo Villegas, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y de los jugadores, quienes con la victoria ante Surinam brindaron una alegría al país.

El presidente destacó que ese encuentro fue especialmente difícil, ya que Bolivia comenzó perdiendo, pero supo reponerse en un momento crítico y remontar el partido. "El ejemplo de la selección es muy grande: muestra fe y buen trabajo, y eso es lo que tenemos nosotros para con el país", remarcó.

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