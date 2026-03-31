Este sería el probable onceno de la Verde ante Irak con Diego Medina en el equipo

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Publicado el 31/03/2026 a las 13h21
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La selección boliviana jugará este martes desde las 23:00 (hora boliviana) ante Irak en un trascendental choque en busca del boleto al Mundial 2026. Óscar Villegas, director técnico de la Verde, ya tiene prácticamente el onceno definido y todo apunta a que Diego Medina estará desde el inicio.

Villegas cerró prácticas la tarde-noche de este lunes en Los Borregos y definió el equipo que presentará ante el combinado asiático. La duda más importante que tenía el entrenador era Medina, quien sufrió una molestia el pasado domingo en una práctica, lo que lo dejó al margen del entrenamiento del lunes.

"Medina ha tenido una evaluación médica esta mañana y son sumamente alentadoras las imágenes de la ecografía. Hoy trataremos de verlo y lo estaremos definiendo", dijo Villegas.

Sin embargo, desde Monterrey se evidenció que Medina entrenó con normalidad este lunes, por lo que todo apunta a que será titular. Asimismo, había una duda en el arco entre Carlos Lampe y Guillermo Viscarra, pero todo indica que Viscarra será el elegido.

Con estos antecedentes, este sería el equipo que alistaría Villegas para el duelo de esta noche (23:00, hora boliviana) ante Irak:

En el arco, Guillermo Viscarra; en la defensa, Efraín Morales, Luis Haquín, Diego Medina y Roberto Carlos Fernández; en el mediocampo, Ramiro Vaca, Robson Matheus, Gabriel Villamil, Miguel Terceros y Moisés Paniagua; y en la delantera, Juan Godoy.

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