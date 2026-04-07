Mundial arrancará con México y Sudáfrica; hay 48 selecciones en carrera

Copa del Mundo 2026 por primera vez será organizada por tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Será la vigésimo tercera edición del certamen y contará con la participación de 48 seleccionados nacionales. Las mascotas para este evento ecuménico también fueron presentadas con anticipación, se trata de Maple, Zayu y Clutch.

El torneo se celebrará en Norteamérica luego de 32 años, pues fue Estados Unidos ‘94 el antecedente inmediato. En aquella ocasión, Bolivia formó parte del Mundial. La Selección de Argentina defenderá el título luego de quedarse con la estrella tras vencer por penales a Francia en el Mundial Catar 2022.

En la nueva cita se jugarán 104 partidos, las selecciones que se clasificaron fueron distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, cada uno, y comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca con el choque entre de México y Sudáfrica y se dirimirá el 19 de julio en el MetLife Stadium, de East Rutherford, EEUU.

La fase inicial se definirá tras 72 partidos antes de clasificar a 32 selecciones para la segunda fase.

De acuerdo con los datos de la FIFA, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. Los equipos que lleguen a la final del 19 de julio habrán disputado ocho partidos, uno más que en Catar 2022.

“El nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final, a jugarse el domingo 19 de julio, tendrán que haber atravesado ocho partidos, uno más de los disputados en la última Copa Mundial de la FIFA 2022, en Catar”.

Los ausentes

Así como habrá rostros conocidos y otros por surgir, en esta cita jugadores de renombre mundial no estarán presentes, en el caso de Italia, por ejemplo, quedó fuera del Mundial, no se podrá ver al arquero titular del Manchester City, Gianluigi Donnarumma.

Tampoco estará la figura del Barcelona, Robert Lewandowski, delantero de Polonia Al no estar clasificada Dinamarca, tampoco se podrá observar el juego del delantero Rasmus Hojlund. La lista de ausencias por eliminación incluye además a jugadores como Sandro Tonali, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco y Riccardo Calafiori, de Italia.

Pero también habrá bajas por lesión como la del brasileño Rodrygo, delantero del Real Madrid, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados, el defensor de Uruguay Joaquín Piquerez, quien se recupera de una rotura de ligamentos en un tobillo.

Los ausentes

Así como habrá rostros conocidos y otros por surgir, en esta cita jugadores de renombre mundial no estarán presentes, en el caso de Italia, por ejemplo, quedó fuera del Mundial, no se podrá ver al arquero titular del Manchester City, Gianluigi Donnarumma.

Tampoco estará la figura del Barcelona, Robert Lewandowski, delantero de Polonia Al no estar clasificada Dinamarca, tampoco se podrá observar el juego del delantero Rasmus Hojlund. La lista de ausencias por eliminación incluye además a jugadores como Sandro Tonali, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco y Riccardo Calafiori, de Italia.