El Tigre celebra sus 118 años de vida, se tendrá un homenaje austero y con misa

The Strongest celebra hoy su 118.º aniversario y lo hace con el objetivo de que la institución se afiance económicamente y que el equipo vuelva a ser campeón nacional. Daniel Terrazas preside por primera vez ocupa al club.

“Necesitamos un club ordenado, saneado económicamente y de calidad”, comentó ayer Terrazas con relación a cómo se encuentra la entidad y sobre qué es lo que se requiere hacer para supere la difícil coyuntura actual. “Tenemos deudas todavía, pero las pagamos poco a poco”, manifestó.

“Nosotros hacemos gestión, decían que no íbamos a durar un mes y llegamos a ocho, dijeron que no íbamos a poder contratar jugadores y trajimos a 15. Con manejo transparente se avanza y se logra confiabilidad”, indicó el dirigente.

Ingresos

La pretemporada fue larga en el fútbol boliviano, en la que los ingresos económicos fueron mínimos, y la eliminación en la primera fase de la Copa Libertadores 2026 hizo que el club solamente reciba 400 mil dólares por parte de la Conmebol y tenga la recaudación del partido de local ante el venezolano Deportivo Táchira, por lo que la situación del club es difícil.

Pero ello no desanima a la dirigencia, sino da fuerzas para seguir adelante, aunque para ello se espera también el apoyo de los hinchas. “Es complicado asumir la responsabilidad en un club tan grande como es The Strongest con 81 mil bolivianos, cuando se tiene una planilla de dos millones y medio, por lo que se tomaron decisiones administrativas y legales”, señaló Terrazas.

En lo estrictamente futbolístico se trabaja para que el primer equipo sea protagonista en la División Profesional y logre el título, pero también la preocupación esta puesta en fortalecer las divisiones formativas. “Desde hace 20 años que no surge un jugador de nuestra cantera, el último fue Alejandro Chumacero”, comentó Terrazas.

La labor en esa área fue encargada al entrenador argentino Oswaldo Rodríguez y ahora se tendrá también el apoyo del técnico del plantel profesional, el ecuatoriano Sixto Vizuete, quien tiene experiencia en divisiones menores de clubes y en selecciones nacionales.

Más datos

La celebración del aniversario en esta jornada será austera, porque se programó una misa que se realizará en la Catedral, ubicada en la plaza Murillo, en La Paz, a partir de las 12:00. “Nos vamos a encomendar a Dios y hay que seguir con el trabajo”, finalizó el dirigente.

Luego de la ceremonia religiosa se depositará una ofrenda floral al pie del monumento del prócer Pedro Domingo Murillo.

Los hinchas, entretanto, anuncian otras acciones para rendir homenaje a la institución.