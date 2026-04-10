Müeller y “Pochi” plantean “crear un club de los hinchas” para salvar al Wilstermann

El empresario y dirigente deportivo alemán, Stephan Müeller, presentó ayer el plan para salvar al club aviador mediante la formación de un grupo de hinchas que firme un contrato de auspicio con Wilstermann 360, que es la empresa que administra el club Rojo.

El empresario y deportistas presentó ayer su plan ante la población en un acto en la plaza 14 de Septiembre.

Müeller dijo que el hincha puede ser el inversor y puede ser el eje de una propuesta que se dará a conocer en el estadio Félix Capriles durante el partido del Rojo con el club Exótico Tiquioaya.

“El club necesita un ingreso fijo cada mes que debía dar un inversiones, pero ese inversionista no viene y el hincha tiene que ser el propio inversionista”, declaró.

Instó a los hinchas a asistir el domingo al partido las 15:00 horas.

La idea que tiene Müller es la “creación de un club de hinchas”, insistió, que cuente con personería jurídica en la cual se establezca que es una entidad sin fines de lucro. Esa agrupación o ente deberá tener un directorio, en el cual él estaría incluido.

“El club de hinchas, que debe llevar un nombre, sería una entidad que auspicie a Wilstermann 360, con ciertas condiciones, como ser que el aporte mensual que dé sea destinado a infraestructura, a las divisiones menores, al primer equipo o al pago de deudas”, comentó Müeller.

Cada persona integrante del club de hinchas deberá aportar cinco mil bolivianos, pero no será “a fondo perdido”, porque en el momento que lo desee puede pedir la devolución de su inversión.

“Ese dinero no irá directamente a Wilstermann 360, sino a mi persona. Yo manejaré ese dinero y el rédito que se logre del capital irá a la empresa que administra el club. La gente que confíe en mí deber aportar los cinco mil bolivianos una sola vez, aunque puede hacerlo en una sola cuota o en cinco. En el momento que quiera puede pedir la devolución de su aporte, pero también perderá los beneficios”, comentó el europeo.

Indicó que plantea que el hincha puede tener ingreso gratis a los partidos de local del equipo Aviador durante 25 años. Se calcula que se puede generar “un cuarto millón de bolivianos mensual” como rédito, que sería transferido a Wilstermann 360, que a su vez se invierta en el club.

“No sé cuántos inversionistas han venido y han fallado. Lo que yo quiero es que este club salga adelante, porque es de Cochabamba. La iniciativa de Wilstermann 360, está bien, pero le falta más capital”, aclaró.