Bolivia enfrenta hoy a Argentina por el torneo Sudamericano Sub 17

La Selección Sub-17 de Bolivia enfrentará a Argentina hoy en Asunción, desde las 16.00 (HB), en partido válido para el grupo B de la primera fase del Campeonato Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Paraguay.



La Verde juvenil llega a este encuentro con la necesidad de lograr la victoria para avanzar a las semifinales del torneo y clasificarse al Mundial Sub-17 que se jugará en Catar.



En otro compromiso de esta serie rivalizarán Brasil y Venezuela, en el mismo horario. Perú tiene libre al haber jugado sus cuatro partidos y se eliminó al quedarse en el fondo de la tabla sin unidades.

10 equipos



El Sudamericano lo disputan 10 selecciones, divididas en dos grupos, de cinco países cada uno. Los dos primeros de cada serie pasarán a las semifinales y los terceros y cuartos jugarán por los puestos 5 al 8 del torneo. Hay siete plazas disponibles para el Mundial.

Clasificados



Brasil ya se clasificó a las semifinales al haberse asegurado estar entre los dos primeros del grupo, suma 9 puntos en tres cotejos.



El segundo lugar lo pelean Argentina (6 unidades), Venezuela (4) y Bolivia (4), así la selección nacional está obligada a ganar a Argentina y esperar una derrota o empate de Venezuela.



La Selección Boliviana se impuso a Perú en un duelo clave por el grupo B del Sudamericano Sub 17 en Paraguay y se aseguró un lugar en la fase final del torneo clasificatorio al Mundial de la categoría., el pasado miércoles.