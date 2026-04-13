Sub-17 de Bolivia empata con Argentina y mantiene esperanza de clasificarse

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 13/04/2026 a las 9h16
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La Selección Nacional Sub-17 empató con la Selección Argentina 1-1 ayer en Asunción del Paraguay, en partido válido para la fecha 5 del Grupo B de la primera fase del Campeonato Sudamericano Sub-17 de fútbol, resultado que no le alcanzó para avanzar a las semifinales al acabar tercera en su serie, pero jugará por los puestos del 5 al 8 del torneo en busca del pase al próximo Mundial de la categoría.

El encuentro se desarrolló en condiciones adversas, porque antes y durante el cotejo llovió y el campo de juego quedço anegado, con charcos de agua. Pese a ello ambos equipos trataron de hacer lo suyo.

Bolivia jugó un buen partido en líneas generales, si bien en ciertos momentos fue superado por el conjunto albiceleste, supo equilibrar las acciones con buen despliegue en la cancha, toques cuando podía hacerlo, remates de media distancia y juego aéreo.

A los 4 y 20 minutos el arquero boliviano Fabián Borda fue atendido por el médico, primero por un golpe y después porque sufrió un choque contra el delantero Benjamín Tapia, se golpeó la cabeza, pero se repuso y jugó todo el partido, incluso tuvo una actuación sobresaliente.

El primer tiempo acabó con empate sin goles, Bolivia generó opciones a través de Jhassir Guerra y Santiago Somoya, quienes se dieron modos para inquietar al arquero Valentín Regia; mientras que Argentina intentaba con acciones especialmente de Giovanni Baroni y Santino Mambrín.

Al inicio del segundo tiempo Argentina abrió el marcador (48’), Simón Escobar sacó un remate que tapó Borda, pero el rebote fue aprovechado por Facundo Salinas.

La Selección Nacional se mantuvo firme y continuó con llegadas en busca del empate, que llegó a los 86’, cuando Alejandro Ortíz se quedó con el balón luego del despeje de un defensor argentino, cedió un pase a Nabil Nacif. El juvenil goleador no perdonó y marcó el tanto de la igualdad definitiva.

En la adición Bolivia tuvo la posibilidad de marcar su segundo tanto, Carlos Collazo ejecutó un tiro libre con dirección al arco, pero Regia despejó. De esa manera Bolivia empató con uno de los grandes del fútbol sudamericano.

Argentina se clasificó a las semifinales del campeonato al acabar segundo en el Grupo B, con siete puntos. El otro semifinalista es Brasil, que terminó primero con 12 unidades, ayer venció a Venezuela por 1-0.

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