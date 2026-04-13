Villegas se siente respaldado en la Verde y ya trabaja con miras al Mundial 2030

El entrenador de la selección boliviana, Óscar Villegas, se refirió al respaldo que tiene para continuar en el cargo al frente de la Verde. El estratega afirmó que se encuentra tranquilo por el respaldo de la Federación Boliviana de Futbol (FBF) y que el trabajo está enfocado en llegar al Mundial 2030.



"Lo que dijo el presidente (Fernando Costa) fue muy simple, no hay mucho que hablar. Yo tengo todavía más de dos años de contrato, pero el respaldo fue al decirme a mí y al boliviano que terminamos con Irak y estamos trabajando para el 2030. Ese es el mayor respaldo", dijo Villegas a Urgente.bo.

Tras la eliminación de la selección nacional ante Irak en el repechaje mundialista en pasado 31 de marzo. Villegas reiteró que cuenta con el respaldo de la FBF para que continúe con su contrato por dos años más en un proceso que comenzó en julio de 2024, en plena clasificatoria sudamericana.

Villegas también señaló que el trabajo de cara a las clasificatorias al Mundial 2030 ya comenzó inmediatamente después del partido frente a Irak.

"Estábamos con la sub-16 en Santa Cruz, la sub-17 mientras estábamos jugando con Irak. Vamos a viajar a Paraguay (para ver el Sudamericano sub-17 en el que disputa Bolivia). He estado viendo los partidos de Copa Libertadores, de Always Ready, de Blooming. Seguimos trabajando, no hay mayores cosas que decir, solamente que ya estamos al día siguiente de Irak, hemos iniciado el trabajo para el 2030", subrayó.

En las últimas horas, el delantero Marcelo Martins afirmó que Villegas tiene la "culpa" de que la selección no haya clasificado al Mundial 2026 y aseguró que el entrenador siempre lo "despreció". El Matador, que retomó el fútbol en Oriente Petrolero buscando llegar al repechaje, incluso deslizó que hay que esperar si lo "echan o no".

"Se equivocó, la culpa es de él (Villegas), los goles son los que te dan la victoria y fue lo que se necesitó en el repechaje. Las oportunidades se las tiene que dar y yo hice lo posible. Tenemos que estar en el Mundial, los jugadores lo entregaron todo y hay que esperar si lo echan o no", criticó.