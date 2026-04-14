Bolívar espera sumar su primera victoria ante La Guaira de Venezuela en la Libertadores

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 14/04/2026 a las 8h31
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Sin tiempo para el festejo por los puntos que ganó en el torneo de la División Profesional, Bolívar concentró sus entrenamientos para enfrenar hoy el venezolano Deportivo La Guaira en el estadio Hernando Siles, de La Paz, desde las 20:00 en partido válido para la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores de América.

Los jugadores del plantel celeste calificaron a este encuentro como de “cuidado”, pues jugarán contra un plantel que también tiene el propósito de mantenerse entre los primeros de la tabla, del que es líder el argentino Independiente de Rivadavia con tres puntos, en tanto que el elenco venezolano tiene uno, al igual que Fluminense, pues ambos empataron en Venezuela la semana pasada.

“Enfrentaremos a un rival que da buen trato de balón, que tiene buenos jugadores. Nosotros no podemos especular ni de local ni de visita. Vamos a salir a buscar los tres puntos. Esperemos que nos salgan bien las cosas, estamos concentrados en este partido”, dijo el experimentado arquero Carlos Lampe.

Para el partido de hoy, el cuerpo técnico anticipó que puede haber cambios en el once titular con relación al equipo que enfrentó a Independiente Rivadavia, la pasada semana en Mendoza donde cayó por la mínima diferencia en el estadio Malvinas Argentinas.

Para este encuentro, se anticipó que, entre los titulares de Bolívar se contará a Martín Cauteruccio, quien es el principal goleador del torneo de la División Profesional con cinco tantos, el sábado convirtió los dos goles del partido que los celestes jugaron frente a ABB, al que vencieron por 2 a 0. Por el momento, se mantiene en reserva si Patricio Rodríguez estará en el once inicial.

El argentino-boliviano el sábado sólo jugó 20 minutos ante ABB antes de dejar el campo de juego del estadio Municipal de El Alto, debido a un golpe que sufrió en una jugada rápida, aunque es posible que pueda ser inicialista ante los venezolanos.

Por su parte, los visitantes, quienes actúan bajo las órdenes del entrenador argentino Héctor Pablo Bidoglio, llegará a este encuentro con la idea de seguir con la racha vencedora, pues el viernes le ganó a domicilio al Deportivo Táchira por 2-3 en partido del torneo venezolano.

Los goles para La Guaira fueron convertidos por Nelson Hernández, Alexis Rodríguez y José Alí Meza, quienes forman parte de la delegación. Además, el último es un viejo conocido en el fútbol nacional pues jugó con bastante éxito en filas de Oriente Petrolero.

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