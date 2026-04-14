Bolivia y Uruguay se enfrentan en El Alto por la Liga de Naciones Femenina

La Selección femenina de Bolivia enfrenta este martes a Uruguay desde las 17.00 en el estadio Municipal de El Alto, en Villa Ingenio, por la sexta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, que otorga cupos al Mundial de 2027 en Brasil.

El encuentro representa una oportunidad decisiva para ambos equipos, que buscan escalar posiciones en la tabla. Bolivia ocupa el último lugar con un punto, mientras que Uruguay se sitúa penúltimo con dos unidades.

La árbitra peruana Elizabeth Tintaya dirigirá el partido, con la asistencia de sus compatriotas Mariana Aquino y Vera Yupanqui. Milagros Arruela estará a cargo del videoarbitraje (VAR).

En la víspera, de cara al encuentro, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que la Selección Femenina Sub-17 concluyó su penúltimo microciclo de preparación en el Centro de Alto Rendimiento de Huarina, en el marco de su participación en torneo sudamericano de la categoría.

El equipo, dirigido por Diego Bengolea, trabaja en la consolidación de su idea de juego y en la formación de un plantel competitivo.

La Liga Femenina de Naciones de la Conmebol reúne a nueve selecciones sudamericanas y define los clasificados al Mundial Femenino de 2027. Brasil no participa al tener asegurado su cupo como país anfitrión.

Según el reglamento, las dos primeras selecciones accederán de forma directa al Mundial, mientras que las ubicadas en el tercer y cuarto lugar disputarán un repechaje internacional.

Argentina y Colombia lideran la tabla con 10 puntos, seguidas por Venezuela con 8 y Chile con 7. Más abajo se ubican Paraguay y Perú con 6 unidades, Ecuador con 5, Uruguay con 2 y Bolivia con 1.



