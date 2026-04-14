Martins y su palabra sincera: “Lloré contra Irak, en mi casa apoyamos a la Selección”

Pasaron menos de 20 días luego del partido que Bolivia perdió con Irak en Monterrey, por el repechaje mundialista.

Y, quedan resabios de esa dura eliminación, aunque Marcelo Martins dice que ya pasó, pero aún sigue latente en él esa posibilidad que se desperdició al caer ante Irak.

Luego de dos años de retiro decidió volver al fútbol, según él porque quería ayudar a la Selección y también cumplir con una promesa que hizo, de volver a Oriente Petrolero, el equipo de sus amores y en el que debutó a sus 15 años en el Tahuichi Aguilera.

“Volví para poder ayudar de cualquier forma, siempre me preparé, mi carrera lo habla, soy un gran profesional, y lo demuestro, estoy vigente luego de dos años, eso lo dice todo, hay mucha gente que me han apoyado, ellos sí no se han olvidado de los 17 años en la selección y de los 20 en el fútbol profesional”, dijo a Deporte Total, en una entrevista que hizo posterior a su ya famoso gesto tras anotar un gol ante Gualberto Villarroel el domingo, cuando dedicó a Óscar Villegas el tanto.

Lo que pasó luego, cuando expresó su sentir después que Villegas no lo convocó a la Selección a pesar de su esfuerzo, ya es historia pasada.

“En la vida muchas veces te fallan, pero son cosas que pasan, uno tiene que seguir, dejando el legado y su historia que tiene en el fútbol, lo que importa es lo que uno representa en el fútbol nacional e internacional”, remarcó el Matador, quien también recordó que tiene más de cien goles de cabeza, y que además se volvió un especialista en el juego aéreo gracias a su dedicación, constancia y profesionalismo.

“Son más de cien goles que anoté de cabeza, estoy seguro de que luego de tantos años en el fútbol que uno se hace especialista, pero si no hubiera entrenado tanto, no hubiera anotado tantos goles, y reconozco que hubo una dedicación importante, si bien uno se vuelve especialista en el juego aéreo, lo fui mejorando en los años”, acotó Martins.

Pero, a esta altura de su vida, qué motivó a Martins a volver a calzarse las chuteras y ¿volver a jugar al fútbol?, fue la pregunta que se le abordó. El ahora jugador de Oriente Petrolero, respondió igual con seguridad: “Yo siempre seguí el deseo de mi corazón por querer ayudar a mi selección y el sueño de ir a un mundial era lo que valía, lo quería dar todo por mi país. Me recuperé de un bajón muy grande luego que mi padre se fue y estaba con muchas ganas…”.

Por eso, a pesar de que le dolió no ser tomado en cuenta por Villegas en Monterrey, reconoció que vio el partido decisivo del repechaje e incluso sufrió: “Lloré contra Irak en mi casa, también por no haber ganado un campeonato o no haber anotado un gol, pasan muchas cosas dentro del fútbol. Pero, en mi casa apoyamos a la Selección, la verdad que hubo muchísimo juego aéreo, pero ya pasó, infelizmente no se pudo dar una clasificación al mundial”.

Martins firmó contrato con Oriente Petrolero hasta junio de este año, luego analizará lo que sucederá con su carrera futbolística, además aclaró que tiene el título de entrenador con Licencia Pro, pero primero quiere terminar de buena manera este paso en filas del cuadro verdolaga.

“El sueño sigue intacto. Pasaron muchísimos jugadores por la selección, he compartido camarín con varios compañeros, estuve en las cinco eliminatorias y a cada uno que pasaba lo recibí con bastante cariño, transmitir que la selección es lo más lindo, que ahí tienen que estar los mejores; los jugadores saben de mi calidad de persona y si existe un jugador que ha sido compañero de mí y que haya hablado mal de mi preséntenmelo, no lo conozco”, afirmó.

Además, aclaró que el esfuerzo que realiza actualmente para estar vigente es grande, “volver luego de dos años no es fácil, sólo los futboleros lo saben y entenderán”.