Libertadores, tras jugar dos partidos Always no sumó punto alguno

El club Always Ready ayer sumó su segunda derrota en la Copa Libertadores de América por el grupo G. El vigente campeón boliviano no pudo contra el argentino Lanús con el que cayó por 1-0, el equipo local tuvo la oportunidad de convertir más goles, pero el guardameta Alain Baroja despejó su arco. El encuentro se jugó en el estadio de Lanús.

La única conquista del encuentro fue convertida por Yoshan Valois en el minuto 67, después de un tiro libre el arquero Baroja no pudo contener y en el rebote aparece el autor del gol. Con el resultado en contra la banda roja se quedó con escasas posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del campeonato de la Conmebol.

También es verdad que el equipo que dirige el técnico Julio César Baldivieso tuvo un primer tiempo regular, presionó al conjunto argentino, pero los ataques del elenco boliviano desaparecieron, no generaron una sola opción de gol, que le habría permitido generar más jugadas y pensar en una victoria.

Para la segunda etapa, el plantel boliviano simplemente perdió el rumbo, además Lanús atacó, salió a aprovechar las deficiencias el rival, presionó y no encontraban la ruta, hasta el minuto 67, para peor de los males del equipo boliviano perdió a un hombre en el minuto 88, pues salió expulsado Luis Caicedo.

En los últimos minutos de juego el plantel argentino pudo convertir un gol más, pero Lucas Besozzi, además del jugador Dyaln Aquino, fallaron en el intento. El venezolano Alexis Herrera dirigió el partido.

El 29 del presente mes el plantel de Always Ready visitará al brasileño Mirassol.

El equipo de Always Ready formó de la siguiente manera: Alain Baroja; Alex Rambal, Luis Caicedo, Héctor Cuéllar, Marcelo Suárez, Richet Gómez (Carlitos Rodríguez), Rai Lima, Fernando Saucedo (Joel Amoroso), Fernando Nava (Diego Rodríguez), Yhorman Hurtado (Juan Godoy) y Enrique Triverio. DT. Julio César Baldivieso