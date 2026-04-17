Mateo Montaño deja Destroyers y se incorpora a la división profesional con Oriente Petrolero

Fútbol
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Publicado el 17/04/2026 a las 11h47
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Mateo Montaño cerró su etapa en las divisiones menores del Club Destroyers, institución en la que se formó desde sus inicios y donde fue creciendo de manera constante hasta convertirse en uno de los arqueros con mayor proyección dentro del plantel.

El joven guardameta emprende ahora un nuevo desafío al incorporarse a Oriente Petrolero, dando el salto al fútbol de división profesional. Su salida marca el cierre de un proceso formativo en el club cruceño, donde se destacó por su disciplina, compromiso y evolución deportiva.

Desde Destroyers se despidió a Montaño reconociendo su recorrido y crecimiento dentro de la institución, valorando su paso por cada categoría formativa y su consolidación en el arco. Al mismo tiempo, se le deseó éxito en esta nueva etapa, en la que buscará continuar su desarrollo en un entorno de mayor exigencia competitiva y nuevas oportunidades en el fútbol nacional.

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