Bolivia Sub-17 va por su última chance mundialista ante Venezuela

La selección boliviana Sub-17 afronta este sábado un partido determinante frente a Venezuela, en el que estará en juego el último boleto de Conmebol al Mundial de la categoría que se disputará en Catar. El compromiso está programado para las 16:00 (hora boliviana) y definirá cuál de los dos equipos mantiene vivo el sueño mundialista.

El equipo nacional llega a este encuentro tras una dura caída por 4-0 ante Chile en la fase de repechaje, resultado que lo dejó sin clasificación directa y obligado a disputar un último partido decisivo.

En la fase de grupos, Bolivia ya se había medido con Venezuela, logrando un empate 2-2. Ahora, el contexto es distinto: no hay margen de error y solo una victoria permitirá a la Verde acceder al torneo internacional.

Por su parte, la selección venezolana también arriba golpeada, luego de perder 3-0 ante Uruguay, resultado que la dejó en la misma situación límite. Ambos equipos disputarán una verdadera final, donde el ganador se quedará con el séptimo y último cupo sudamericano al Mundial.

Bolivia intentará repetir lo conseguido en la pasada edición, cuando logró clasificar tras imponerse en un partido decisivo, apelando a la reacción y al carácter en instancias clave. Este nuevo desafío representa una oportunidad única para volver a instalarse entre las selecciones mundialistas de la categoría.



