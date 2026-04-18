Bolivia Sub-17 va por su última chance mundialista ante Venezuela

Fútbol
RED UNO
Publicado el 18/04/2026 a las 9h47
ESCUCHA LA NOTICIA

La selección boliviana Sub-17 afronta este sábado un partido determinante frente a Venezuela, en el que estará en juego el último boleto de Conmebol al Mundial de la categoría que se disputará en Catar. El compromiso está programado para las 16:00 (hora boliviana) y definirá cuál de los dos equipos mantiene vivo el sueño mundialista.

El equipo nacional llega a este encuentro tras una dura caída por 4-0 ante Chile en la fase de repechaje, resultado que lo dejó sin clasificación directa y obligado a disputar un último partido decisivo.

En la fase de grupos, Bolivia ya se había medido con Venezuela, logrando un empate 2-2. Ahora, el contexto es distinto: no hay margen de error y solo una victoria permitirá a la Verde acceder al torneo internacional.

Por su parte, la selección venezolana también arriba golpeada, luego de perder 3-0 ante Uruguay, resultado que la dejó en la misma situación límite. Ambos equipos disputarán una verdadera final, donde el ganador se quedará con el séptimo y último cupo sudamericano al Mundial.

Bolivia intentará repetir lo conseguido en la pasada edición, cuando logró clasificar tras imponerse en un partido decisivo, apelando a la reacción y al carácter en instancias clave. Este nuevo desafío representa una oportunidad única para volver a instalarse entre las selecciones mundialistas de la categoría.

 

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Irán anuncia que vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz
2
Bolivia Sub-17 va por su última chance mundialista ante Venezuela
3
TSE señala que hace cumplir la Ley Electoral modificada y promulgada en el gobierno de Evo Morales
4
Cae camionero con cerca de media tonelada de marihuana camuflada en medio de ladrillos de construcción
5
Desmantelan campamento clandestino en Sorata y afectan operaciones por millones de dólares

Lo más compartido

1
12 bolivianos junto a otros 28 extranjeros son expulsados de Chile
2
Bomberos suspenden la búsqueda del bebé Liam tras dos semanas sin resultados
3
TSE señala que hace cumplir la Ley Electoral modificada y promulgada en el gobierno de Evo Morales
4
Tras 10 días de marcha, campesinos de Pando reciben apoyo de occidente
5
Primera Dama estrena cuentas en redes sociales para informar su agenda e iniciativas sociales

Más en Fútbol

17/04/2026
Diago Giménez denuncia amenazas por su expulsión en partido de la Sudamericana
El defensor de Blooming, Diago Giménez, se disculpó tras su expulsión ante el Red Bull Bragantino y habló del difícil momento personal que atraviesa.
Ver más
17/04/2026
Mateo Montaño deja Destroyers y se incorpora a la división profesional con Oriente Petrolero
Mateo Montaño cerró su etapa en las divisiones menores del Club Destroyers, institución en la que se formó desde sus inicios y donde fue creciendo de manera...
Ver más
El club Always Ready ayer sumó su segunda derrota en la Copa Libertadores de América por el grupo G. El vigente campeón boliviano no pudo contra el argentino Lanús con el que cayó por 1-0, el equipo...
Ver más
17/04/2026
Libertadores, tras jugar dos partidos Always no sumó punto alguno
La Selección Nacional Sub-17 perdió ante su similar de Chile por 4-0 en partido válido para los play offs del Campeonato Sudamericano de la categoría, ayer en la ciudad de Villeta, Paraguay; pero...
Ver más
17/04/2026
La Verde juvenil cae ante Chile por goleada, pero mantiene una oportunidad de clasificar
Always Ready jugará contra Lanús hoy en Argentina en partido válido para la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores de América en procura de lograr sus primeras unidades.
Ver más
16/04/2026
Always Ready jugará contra Lanús hoy en Argentina
Bolívar no pudo en su casa y empató con Deportivo La Guaira a un gol anoche en el estadio Hernando Siles, de La Paz, en partido válido para la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores.
Ver más
15/04/2026
Bolívar deja escapar puntos de casa ante Deportivo Guaira
En Portada
18/04/2026 País
TSE señala que hace cumplir la Ley Electoral modificada y promulgada en el gobierno de Evo Morales
Ante reclamos por la cancelación de la segunda vuelta en La Paz, a causa de la declinación de un partido político, el presidente del Tribunal Supremo Electoral...
vista
18/04/2026 Seguridad
Cae camionero con cerca de media tonelada de marihuana camuflada en medio de ladrillos de construcción
En medio de un control de rutina en el trópico de Cochabamba, agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) aprehendieron a un hombre que conducía un...
vista
18/04/2026 País
Presidente Paz destaca rol estratégico del Colegio Militar en la transformación del país y ratifica lucha contra la corrupción
El presidente del Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz, participó este sábado en el acto por el 135 aniversario de la reapertura del...
vista
17/04/2026 País
Ministro de Gobierno pide a Lara que lo interpelen
"Estoy solicitando al presidente de la Asamblea Legislativa (Lara) que, con carácter de urgencia y por iniciativa de este ministro, me convoquen (...) a una...
vista
18/04/2026 País
La Paz: gobernador Santos Quispe acepta iniciar transición con Luis Revilla
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, informó este sábado que dará curso al proceso de transición departamental con el gobernador electo Luis Revilla, a...
vista
17/04/2026 Economía
BCB: Deuda externa de Bolivia alcanza $us 13.430 millones a marzo de 2026
El saldo de la deuda externa pública del país alcanzó a $us 13.429,8 millones a marzo del presente año, lo que representa una reducción de $us 701,6 millones...
vista
Actualidad
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, informó este sábado que dará curso al proceso de transición departamental con...
Ver más
18/04/2026 País
La Paz: gobernador Santos Quispe acepta iniciar transición con Luis Revilla
El presidente del Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz, participó este sábado en el acto por el...
Ver más
18/04/2026 País
Presidente Paz destaca rol estratégico del Colegio Militar en la transformación del país y ratifica lucha contra la corrupción
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en coordinación con la Policía Boliviana, ejecutó un...
Ver más
18/04/2026 Seguridad
Desmantelan campamento clandestino en Sorata y afectan operaciones por millones de dólares
En medio de un control de rutina en el trópico de Cochabamba, agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar)...
Ver más
18/04/2026 Seguridad
Cae camionero con cerca de media tonelada de marihuana camuflada en medio de ladrillos de construcción
Deportes
La selección boliviana Sub-17 afronta este sábado un partido determinante frente a Venezuela, en el que estará en juego...
Ver más
18/04/2026 Fútbol
Bolivia Sub-17 va por su última chance mundialista ante Venezuela
El defensor de Blooming, Diago Giménez, se disculpó tras su expulsión ante el Red Bull Bragantino y habló del difícil...
Ver más
17/04/2026 Fútbol
Diago Giménez denuncia amenazas por su expulsión en partido de la Sudamericana
Hugo Dellien ganó este viernes al argentino Valerio Aboian (6-1 y 6-4) y se convirtió en el primer finalista del...
Ver más
17/04/2026 Tenis
Hugo Dellien se clasifica por primera vez a la final del Bolivia Open
Mateo Montaño cerró su etapa en las divisiones menores del Club Destroyers, institución en la que se formó desde sus...
Ver más
17/04/2026 Fútbol
Mateo Montaño deja Destroyers y se incorpora a la división profesional con Oriente Petrolero
Doble Click
Hace 30 años, partituras dormidas en las Misiones de Chiquitos despertaron con fuerza. Hoy, esa memoria sigue viva y se...
Ver más
17/04/2026 Cultura
Santa Cruz y Bolivia vuelven a ser el corazón de la música barroca
Mafalda está de regreso y el primer adelanto de su nueva serie animada no tardó en generar emoción y nostalgia entre...
Ver más
16/04/2026 TV
Netflix trae de regreso a Mafalda y despierta la nostalgia de una generación
Cinco de las diez aspirantes a la corona de Miss Cochabamba 2026 conquistaron los títulos previos a la gala central que...
Ver más
16/04/2026 Cultura
Miss Cochabamba: 5 candidatas acaparan los títulos previos
La artista española Aixa Portero inaugura mañana (19:00) la exposición “Pachaq Ñusta” en la galería de arte del Palacio...
Ver más
15/04/2026 Cultura
“Pachaq Ñusta” de Aixa Portero llega al Palacio Portales