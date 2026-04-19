Yuri Gil: “si el fallo sale a favor de Wilster habrán serias consecuencias”

La lucha de Wilstermann por hacer respetar sus derechos continúa y va por buen camino, según afirmó Yuri Gil, vicepresidente del club, quien reafirmó en horas pasadas que la última audiencia del TAS (Tribunal Arbitral Deportivo) puede ser determinante para dar un giro a este engorroso tema.

El 14 de abril se llevó adelante la audiencia virtual ante el TAS por el caso de Wilstermann; ambas partes expusieron sus alegatos y en los próximos días el TAS determinará una fecha para dar a conocer el fallo final, se informó a la conclusión de esta importante reunión.

El vicepresidente de Wilstermann, Yuri Gil, señaló que se está tergiversando los alcances de esta audiencia, porque la realidad es que el club “aviador” ha presentado sus alegatos, mientras los abogados de la FBF y de Aurora no refutaron la información que se presentó el pasado 14 de abril.

“Desde el punto de vista de Wilstermann, como tal, ha sido una audiencia bastante positiva, no hemos visto ningún argumento válido de los abogados de la Federación y menos del club Aurora que ha sido uno de los que ha intervenido en dicha audiencia, y para nosotros está claro el tema, presentamos todas las pruebas, no así la FBF.

“El árbitro del TAS ha pedido emails, mensajes de whatsapp de las notificaciones, de todo lo que se ha hecho y no se ha presentado nada porque no tienen básicamente, entonces desde el punto de vista legal ha sido positiva para el club”, señaló el vicepresidente “aviador”.

Un consorcio español defiende a la FBF y en el caso de Aurora, un abogado que también estuvo inmerso en la defensa del club celeste por el caso Gabriel Montaño, mientras el club Wilstermann se maneja con el abogado Enric Ripoll.

¿El principal fundamento de defensa está en los comunicados de la FBF que se les notificó antes del fallo final?



Sí, exactamente, toda la parte procesal de cómo se ha actuado contra Wilstermann ha estado mal hecha y nosotros tenemos toda la evidencia, hubo algunos medios de comunicación malintencionados que ya sabemos cuáles son, quienes hacen ver que al laudo de Aurora dice que Wilstermann no puede ser un tercer afectado, y se trata de confundir a la gente, tergiversar los hechos cuando nosotros no hemos acudido por ese motivo al TAS, y es otro el motivo por el que fuimos a esa instancia, no como terceros interesados, a Wilstermann no le interesa lo que ha salido en el fallo del club Aurora. Por eso, repito que hay medios malintencionados que tratan de desinformar y crear malestar en la hinchada.

¿Qué es lo que resta ahora, hasta cuándo hay que esperar un fallo final?



El árbitro lo único que ha dicho es que el fallo va a salir lo más pronto posible, no sabemos si va a salir en dos semanas, un mes, porque el fallo de Aurora salió un mes después, no queda más que esperar.

¿Cuál es la expectativa de Wilstermann?



Obviamente si el fallo sale a favor de Wilstermann van a haber consecuencias en todo sentido, veremos qué es lo que dictamina el juez, en base a eso vamos a ver todas las cosas en el plano legal que podamos hacer.

¿Hay buenas sensaciones de un fallo a favor?



La hinchada tiene que seguir apoyando al club como lo han hecho siempre, sabemos que tenemos la hinchada más grande del país y sino pasa algo raro en el camino, el fallo tendría que salir a favor nuestro.

Mientras tanto, el cuadro cochabambino pondrá en marcha hoy su andadura por el torneo “Roberto Pavisic” de la Asociación de Fútbol de Cochabamba (AFC), enfrentando al plantel de Nueva Cliza en el Capriles.