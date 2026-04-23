Canciller de Bolivia y Chile se reúnen en la frontera antes de trasladarse a La Paz

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, recibió y se reunió con su homólogo chileno, Francisco Pérez, en el paso fronterizo de Tambo Quemado. Luego se trasladarán a la ciudad de La Paz.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia informa a la opinión pública que, en fecha 23 de abril de 2026, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de la diplomacia de paz promovida por el Estado boliviano, el Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo Carrasco, recibió en el paso fronterizo de Tambo Quemado al Ministro de Relaciones Exteriores de República de Chile, Francisco Pérez Mackenna", señala el texto.

La Cancillería, en ese sentido, resaltó que el encuentro "reafirma la voluntad de ambos Estados de sostener un diálogo directo, franco y constructivo, orientado al tratamiento de asuntos de interés común vinculados a la relación bilateral, la integración y la gestión fronteriza".

"Concluido el acto de recibimiento, ambas autoridades se trasladarán a la sede de gobierno en La Paz, donde desarrollarán una jornada de trabajo junto a sus respectivos equipos técnicos", añade.

Y agrega: "El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su cordial bienvenida al Canciller de Chile y a la delegación oficial que lo acompaña".

Según información de medios del vecino país, Aramayo y Pérez, en el paso fronterizo Chungará-Tambo Quemado, conversaron de forma informal e hicieron un corto recorrido por el lugar, acompañados por sus respectivos equipos y una delegación de empresarios privados.

Según el medio Cooperativa, en la agenda están temas de integración económica integral, inversiones y turismo; integración física, conectividad y logística; seguridad y crimen organizado transnacional; asuntos consulares y migratorios; minerales críticos y cooperación productiva; e integración cultural y académica.