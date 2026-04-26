The Strongest se mantiene invicto y hoy enfrenta a Totora Real Oruro por la cuarta fecha

Con siete puntos en la tabla de posiciones del torneo de la División Profesional del fútbol boliviano, The Strongest visitará hoy a Totora Real Oruro en partido válido para la cuarta fecha. En este torneo, el que el Tigre se mantiene invicto, aunque la producción futbolística del equipo el jueves en Tarija mereció reproches de los hinchas en contra del técnico Sixto Vizuete, quien pidió paciencia a los stronguistas.



Este partido se jugará desde las 15:00 en un escenario deportivo donde a diario los atletas se entrenan y denunciaron la presencia de arañas venenosas, viudas negras, aunque se informó que funcionarios del Servicio Departamental de Deportes (Sedede) fumigaron los ambientes en los que se vio a los octópodos tóxicos.



“Este campeonato no es una carrera de velocidad, es de resistencia, estamos bien, tenemos siete puntos; en tres fechas somos protagonistas. Está claro que esperamos mejorar y pido a los hinchas que estén tranquilos porque vamos a seguir con el trabajo y mejoraremos. En tres fechas no perdimos, creo que eso también deberíamos valorar”, dijo Vizuete.



Para este partido, se anticipa que habrá cambios en el once inicial con relación al equipo que empató sin goles el jueves con Real Tomayapo. Adrián Estacio y Jaime Arrascaita serán titulares, a diferencia de lo ocurrido en el estadio IV Centenario.



“Buscamos adaptarnos a la idea de juego del entrenador. Eso requerirá un poco de tiempo, nos falta trabajar en el gol”, mencionó Saucedo. Jovani Welch dijo que el equipo va a Oruro a “tratar de sumar los tres puntos, sabemos que será un partido diferente y nosotros saldremos a proponer nuestro juego”.



Para el partido de hoy, el equipo de The Strongest, presentará al siguiente once inicial: Rodrigo Banegas, Widen Saucedo, José Moya, Adrián Jusino, Yamil Portuncho, Santiago Arce, Jaime Arrascaita (Raúl Castro), Fabricio Quaglio, Adrián Estacio (Carlos Ventura), Carmelo Algarañaz y Víctor Ábrego. DT: Sixto Vizuete



Mientras que el plantel orureño puede formar con Ronaldo Huanacota; Wilfredo Soleto, Hallysson Padilha, José Lizarraga, Daniel Castellón, Iván Huayhuata, Ademar Rivera, Carlos Ribera, Adriel Fernández, Juan Montenegro y Daniel Porozo. DT: Robledo.



“Iremos a Oruro a lograr un resultado favorable, la hinchada se merece un buen resultado. Este campeonato no es una carrera de velocidad, es de resistencia, estamos bien, tenemos siete puntos”, afirmó Sixto.