Bolívar se recupera con una goleada 6-0 sobre Tomayapo

Con un cambio de actitud, jugadores seguros y concentrados en lograr su objetivo, Bolívar goleó ayer en casa, después del movimiento que hubo en la semana por el cambio de timón.

Los celestes aplastaron a Real Tomayapo por 6 a 0 en el estadio Hernando Siles, el resultado le permite al equipo esperar el encuentro del jueves ante Fluminense con mejor condición anímica.

Se trata de plantel estructurado, con una base de juego. Lo que ayer hizo el entrenador interino Vladimir Soria es mostrar otra cara del elenco, apeló a cambios en la alineación habitual, dispuso el ingreso de Jhon Velásquez, Fernando Mena, John García y Dorny Romero, a quien ubicó en su puesto natural. El grupo se complementó y rompió con relativa facilidad la pared que defensiva del equipo rival.

La apertura del marcador, a los 28 minutos, por medio de Carlos Antonio Melgar, permitió que el local tome las riendas del partido, ante un adversario que al final fue rebasado por los continuos ataques que generó la Academia. Esas jugadas permitieron ampliar la cuenta, a los 46’, con un golazo de Justiniano.

En la segunda etapa, el panorama no cambió, el dominio era de Bolívar, por lo que sorprendió que a los 58 minutos llegue la tercera conquista a través de Dormy Romero, quien también convirtió el quinto tanto a los 73’; la tercera conquista fue anotada por Justiniano a los 74’. Completó la media docena Lucas Chávez, a los 85 minutos, cuando Tomayapo rogaba por que concluyan las acciones.

Una vez más el talentoso ex volante de marca de Bolívar dirigió el partido con jerarquía y actitud. Soria ingresó y dejó el Siles en medio de una ovación.