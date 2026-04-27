Futsal: Fantasmas Morales Moralitos enfrentará al “grupo de la muerte”

“Enfrentaremos a equipos de jerarquía, con historias que les preceden”, dijo el entrenador del campeón nacional, Nelson Pimentel, después de conocer a los rivales que enfrentará Fantasmas Morales Moralitos, de Oruro en la Copa Libertadores de futsal, que se jugará del 24 al 31 de mayo en Carlos Barbosa, en Brasil.

El equipo orureño forma parte del grupo A del campeonato junto al uruguayo Peñarol, el argentino Boca Juniors y el brasileño Carlos Barbosa. Mientras que en la serie B se encuentran el brasileño Magnus Futsal, el venezolano Centauros, el peruano Panta Walon y el ecuatoriano Divino Niño.

Completan el lote de 12 equipos, Nacional, de Uruguay; Cerro Porteño, de Paraguay; Deportivo Lyon Cali, de Colombia y Colo Colo, de Chile, que integran la serie C. El sorteo de grupos se desarrolló hace algunos días y, el miércoles, dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dieron a conocer el rol de partidos.

“Peñarol es el actual campeón de la Libertadores, pero nosotros también tenemos nuestra historia, Fantasmas Morales Moralitos le ganó a este equipo en la Copa de 2025. Es verdad nuestra serie es difícil, lo que debemos hacer es trabajar y concentrarnos”, mencionó.

El 24 de mayo en el debut, el plantel orureño enfrentará a Boca Juniors en la cancha del Ginásio Sergio Luis Guerra, en Carlos Barbosa, ese cotejo fue programado para las 17:00 (HB). “Es un rival al que enfrentaremos por primera vez, pero seguimos y estudiamos al plantel, no descuidamos nada”, continuó el técnico.

Con respecto a Carlos Barbosa subrayó que fue campeón de la Copa Libertadores. “Es una serie complicada, pero tenemos el objetivo escalar en este torneo, por lo que también nos reforzamos y seguimos con los jugadores que practican con nosotros. Próximamente, daremos a conocer la lista del equipo, antes la enviaremos a la Conmebol”.

Fantasmas Morales Moralitos jugará la Copa Libertadores por cuarto año consecutivo, pues es el tetracampeón nacional de esta disciplina deportiva. El torneo de la Conmebol llega a su vigésimo cuarta versión. En 2025 el equipo orureño ocupó el sexto puesto sobre 12 participantes. Hay expectativa para protagonizar una buena campaña en esta ocasión.

La modalidad del campeonato será de todos contra todos a una rueda en la fase de grupos, de las tres series se clasificarán los dos primeros, además los dos mejores terceros que avanzarán a los cuartos de final, después a semifinales y la final.

En la convocatoria se establece que se definirán los puestos del quinto al décimo.

“Año tras año hicimos buenas presentaciones, mejoramos, competimos de igual a igual con los rivales, el año pasado los resultados fueron apretados, tuvimos la oportunidad de subir al podio. Nosotros jugaremos esta Libertadores con la misma responsabilidad, tenemos que ir a exponer un juego de mayor jerarquía y conocimiento”, continuó.

Para esta nueva versión de la Copa, el equipo orureño no sólo reforzó su plantel, también al cuerpo técnico con un preparador físico de nacionalidad colombiana, que ya conoce el medio. “Todo el grupo es consciente de la importancia de este campeonato”.