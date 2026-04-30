Bolívar con Fluminense, choque entre equipos necesitados en la Copa Libertadores

Con bríos nuevos por el cambio de director técnico, Bolívar tratará de reivindicarse hoy en la Copa Libertadores 2026 en el partido contra el brasileño Fluminense que se jugará en La Paz, desde las 18:00 en el estadio Hernando Siles, válido para la tercera fecha del grupo C.

La victoria no es solamente necesaria, sino obligatoria para competir en la serie, porque en sus dos primeros partidos tiene un empate y una derrota. “La tercera es la vencida”, a esa frase se aferran los bolivaristas para ver victorioso a su equipo.

Su rival también requiere sumar, porque de igual manera tiene un empate y una derrota en sus dos primeras actuaciones y no debe especular en La Paz. “Semana de Copa Libertadores, vamos a buscar la victoria fuera de casa”, señala un mensaje del club brasileño en sus redes sociales.

Bolívar y Fluminense tienen los mismos números en su grupo, un punto y -1 de gol diferencia, con un tanto a favor y dos en contra.

En tal sentido ambos buscarán el desequilibrio, Bolívar tiene la ventaja de ser local y llega con ánimos renovados. Si bien los jugadores sintieron la salida del entrenador Flavio Robatto, como lo expresaron Santiago Echeverría y Patricio Rodríguez, ahora están bajo el mando de Vladimir Soria, quien pone toda su experiencia en este otro interinato en la Academia.

Hubo una mejora en su producción en sus dos últimos cotejos, con triunfos sobre Real Tomayapo e Independiente, válidos para el campeonato nacional. En esos encuentros volvió a ser titular el capitán del equipo, el volante de contención Leonel Justiniano.

El volante Robson Matheus Tomé y el atacante Patricio Rodríguez ya están recuperados de sus lesiones, el primero sería titular en el cotejo de esta jornada y el segundo estaría en la banca de suplentes.

El defensor José Sagredo cumplió un partido de suspensión, por expulsión, y es una opción para el compromiso.

Se prevé que el dominicano Dorny Romero comande el ataque celeste, mientras que el uruguayo Martín Cauteruccio estaría entre los suplentes.

Fluminense tendrá la baja del volante Martinelli, quien debido a una lesión que sufrió el fin de semana en el campeonato brasileño estará en etapa de recuperación unas siete semanas.

El que sí es parte de la delegación del equipo tricolor es el delantero John Kennedy, pese a un golpe que recibió en la nariz en el último cotejo y que lo obligó a entrenar a inicios de esta semana con una máscara protectora.