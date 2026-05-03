Aurora remonta ante Guabirá y gana 4-2; sube en la tabla hasta el cuarto lugar

En un partido intenso, Aurora venció a Guabirá por 4-2 ayer en Cochabamba y escaló al cuarto puesto en la tabla del campeonato de la División Profesional al sumar 9 unidades. Tiene la misma cantidad de unidades que Bolívar, pero con un cotejo jugado más.



El visitante sorprendió al minuto de juego con un gol de Pablo Melgar y Aurora sufrió otro golpe a los 26’ con la expulsión del defensor central Pablo López. Esa desventaja numérica en jugadores la sintió hasta el final de la etapa.



En el inicio del segundo tiempo (46’) el Equipo del Pueblo logró la igualdad con un tanto del defensor Miyhel Ortíz. Después el visitante se quedó también con un hombre menos, por la expulsión del defensor central Joaquín Barro.



Igualados a 10 jugadores en la cancha, el elenco celeste valluno tomó las riendas del encuentro y el juvenil Leandro Viviani marcó dos goles (59’y 65’), jugadas en las que mostró personalidad.

Intento



El equipo de Montero se acercó al convertir su segundo tanto por intermedio de Milton Maciel (77’, de penal), pero el local rubricó su triunfo con gol del volante paraguayo Alfredo Amarilla (90+3’).



Aurora tuvo un comienzo dubitativo en el torneo, incluso se puso en duda la continuidad del entrenador colombiano Giancarlo Umaña, pero de a poco el cuadro se afirma y ahora hasta se codea con los punteros.



Guabirá tuvo bríos en el cotejo, pero fue insuficiente. Se encuentra en el último ligar en la tabla con una sola unidad y un gol diferencia de -11. No puede ceder más terreno en la competencia.



En la recta final, Guabirá recuperó la esperanza de ir por el empate al descontar a los 76’ con un penal convertido por Milton Maciel.



Sin embargo, Aurora no se desconcentró y aseguró la victoria con el definitivo 4 a 2, obra de Alfredo Amarilla (92’), uno de sus mejores jugadores en la actualidad.



Aurora, que sigue invicto (dos triunfos y tres empates) llegó a 9 puntos (como Bolívar con un partido menos y Oriente), persiguiendo a los líderes Always Ready (13) y The Strongest (10); mientras que Guabirá ha quedado una semana más hundido en el último lugar con una unidad (1).