The Strongest mide fuerzas con ABB con el objetivo de lograr la punta del torneo

The Strongest enfrentará a Academia del Balompié Boliviano (ABB) esta tarde en La Paz, en partido válido para la quinta fecha del campeonato de la División Profesional, con el objetivo de volver al primer puesto de la tabla. El encuentro se disputará en el estadio Hernando Siles, de Miraflores, desde las 17:15.



Hasta ayer, el equipo aurinegro compartía la punta con Always Ready, pero el elenco de la banda roja tomó distancia por tres unidades que conquistó gracias a su victoria sobre Nacional Potosí de ayer en El Alto, por lo que el Tigre debe vencer ahora para mantenerse en la cima.



El cuadro atigrado jugó dos partidos contra ABB en la historia de la División Profesional, ambos el año pasado, en los que logró trabajosas victorias; el conjunto amarillo fue un hueso duro de roer, los triunfos fueron por estrechas diferencias: 3-2, en La Paz, y 2-1, en El Alto.



Cabe recordar que ABB tiene un convenio de cooperación con Always Ready, por lo que cuando enfrenta a The Strongest y a otros elencos que son rivales directos del club de la banda roja en la lucha por el título, no solo busca la victoria por intereses propios, sino también para dar una mano al cuadro albirrojo.