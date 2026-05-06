Alwyas Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 06/05/2026 a las 8h24
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Ayer en el estadio Municipal, de El Alto se cumplió una frase futbolera popular, “técnico que debuta, técnico que gana”, pues a la cabeza de Marcelo Straccia el plantel de Always Ready derrotó a un deslucido Lanús por 4-0, en su cuarta presentación en la Copa Libertadores grupo G en el que es último con tres puntos y la posibilidad de seguir en carrera, aunque condicionado.

Para el equipo alteño fue una noche diferente, con un planteamiento diferente, en el que los jugadores ahogaron a un visitante sin ambición; la propuesta de juego le permitió sacar ventaja en un terreno en el que el cuadro de la banda roja tuvo la virtud de recuperarse de un primer golpe, después de que Fernando Saucedo perdió la oportunidad de marcar un primer gol a los 10 minutos, por la vía del penal.

El jugador se encargó de rematar la pelota desde los 12 pasos del arco en el minuto 10, pero el arquero del elenco argentino, Nahuel Losada despejó el balón y le dijo no. 15 minutos después apareció Richet Gómez con un golazo de 40 metros, el potente remate dejó sin chance a reacción alguna de la defensa de Lanús.

Cuando se jugaba el último minuto reglamentario del primer tiempo, apareció Enrique Triverio, quien a los 45’ sorprendió a los hombres del elenco argentino y de cabeza decretó el 2 a 0 parcial, con ese tanto estallan las tribunas.

En el segundo tiempo, a los 40 segundos (46 del juego), cuando los jugadores se acomodaban en la cancha aparece Joel Amoroso quien recibió un pase perfecto de Jesús Maraude, para el 3 a 0, al finalizar el juego, a los 88’ anotó Marcelo Suárez con lo que se consolidó la victoria del conjunto de Always Ready.

A la visita el gol de vestuario le cayó mal, no tuvo poder de reacción, presentó un juego deslucido, sin opciones para acercarse al arco del equipo local.

Más datos

La planilla millonaria, el martes 19 recibirá la visita de Mirassol, ese encuentro se jugará desde las 20:00, mientras que el 26 visitará a Liga Deportiva Universitaria de Quito, choque que se disputará desde las 18:00 (HB).

Always Ready

Alain Baroja; Dieguito Rodríguez (Marcelo Suárez), Richet Gómez, Alex Rambal, Carlitos Rodríguez, Darío Torrico, Héctor Cuéllar, Fernando Saucedo (Máximo Mamani), Jesús Maraude (Pablo Lima), Joel Amoroso (Fernando Nava) y Enrique Triverio (Juan Godoy). DT. Marcelo Straccia

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