Mustafá seguirá en la presidencia y llevará adelante el plan B en Wilstermann; no renunciará

El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, aseguró ayer que no renunciará a su cargo y que ahora aplicará el plan B, que es intentar el regreso del equipo a la División Profesional del fútbol boliviano por la vía deportiva, ya que perdió ante los estrados judiciales deportivos.

El recurso que el club cochabambino interpuso ante el TAS fue improcedente, por lo que se ratificó su descenso de la División Profesional a la Asociación de Futbol Cochabamba (AFC).

“Dicen que es inadmisible lo que hemos pedido y hay que levantar la cabeza. Hay que empezar desde abajo, creo que no es el primer club al que le sucede esto”, aseguró Mustafá, a tiempo de señalar que continuará en la Presidencia de la institución.

Consideró esa derrota en mesa como una oportunidad para corregir errores y mejorar, realizar otro tipo de manejo del club para salir de la grave crisis en la que se encuentra, pero sin cambiar la dirigencia. “Creo que podemos mejorar con todo esto y hacer una reestructuración total”, dijo.

“Sabíamos que podía pasar esto (fallo adverso en el TAS), lastimosamente no nos dieron la razón y tenemos que seguir con el plan B”, insistió el dirigente.

El camino que le queda es continuar con la disputa del torneo de la Primera A de la AFC, lograr una de las seis plazas para la Copa Simón Bolívar 2027, certamen nacional del cual deberá ser campeón, para volver a la máxima categoría del balompié nacional, o ser subcampeón, para disputar la ronda del descenso/ascenso indirecto.

“Consideramos que tenemos un gran plantel para la Asociación y, Dios mediante, nos clasificaremos a la Copa Simón Bolívar y formaremos un gran plantel”, afirmó. Para hacerlo, Wilstermann requiere no tener sanciones por parte de la FIFA que le impiden hacer contrataciones.

Mustafá asumió la Presidencia del club Wilstermann en marzo de 2023. De acuerdo con el estatuto interno de la entidad, su mandato debe prolongarse por espacio de cuatro años, hasta marzo de 2027. Bajo su mando, el equipo rojo descendió de la División Profesional y ahora tiene la complicada misión de devolver al equipo en el lugar donde lo tomó.

El dirigente tiene como principal colaborador a Yuri Gil, quien es su vicepresidente.

Hinchas wilstermanistas pidieron en las horas precedentes la renuncia del actual directorio de la institución, pero Mustafá y compañía se mantienen incólumes en sus cargos.