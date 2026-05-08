Buena campaña de Vladimir Soria con Bolívar: ven mejor juego y actitud de jugadores

La campaña de Bolívar con Vladimir Soria como director técnico interino va “viento en popa”, pues en cuatro partidos jugados se mantiene invicto, lo que le permite al equipo celeste permanecer en las primeras ubicaciones en el campeonato nacional y en su grupo en la Libertadores.

Por el momento, los dirigentes y ejecutivos del club revisan hojas de vida de entrenadores, mientras el cochabambino trabaja al mando del equipo y los resultados son positivos.

El pasado miércoles Bolívar empató con Deportivo La Guaira 1-1 en Caracas, Venezuela, un resultado que le permite mantenerse segundo en el grupo C de la Copa Libertadores y se mantiene en lucha por la clasificación a los octavos de final, algo que parece ser algo posible.

Con Soria comoresponsable del cuerpo técnico, el equipo celeste mejoró en su juego, pero sobre todo, su actitud. “Tengo un plantel motivado, con muchas ganas, eso es importante en esta etapa de la Libertadores”, comentó.

“Siempre es importante sumar en calidad de visitante, es un punto que nos permitirá pelear hasta el último partido. Siempre hay que soñar y corregir errores para salir adelante”, añadió el entrenador.

Bolívar marcha segundo en el grupo C del principal torneo de clubes de Sudamérica con cinco puntos. El líder es el argentino Independiente Rivadavia, con 10, tercero se ubica Deportivo La Guaira con tres unidades y último esta el brasileño Fluminense con solo dos puntos.

En la quinta fecha Bolívar jugará contra Fluminense el 19 de mayo en Río de Janeiro, mientras que en la sexta y última fecha recibirá a Independiente Rivadavia en La Paz el 27 de mayo.

El cuadro argentino ya se clasificó a los octavos de final y en sus dos últimos cotejos solo tratará de asegurar el primer puesto, además de mantener su condición de invicto.

En el campeonato nacional, Bolívar va tercero con 12 puntos, uno menos que los líderes Always Ready y The Strongest, cada uno con 13. Los dos anteriores partidos de la Academia terminaron con victorias con Soria al mando, goleó como local a Real Tomayapo por 6-0 y superó como visitante a Gualberto Villarroel-SJ por 2-1.

Disputará su próximo partido este domingo en Santa Cruz de la Sierra ante Blooming, que llega en similares condiciones a este importante compromiso. Mauricio Soria renunció como director técnico del elenco celeste cruceño, y sus dirigentes primero nominaron a Raúl Gutiérrez como entrenador interino, pero esta semana lo ratificaron.