La selección masculina de sóftbol debutará en los Juegos Sudamericanos

Después de que se conoció que el sóftbol femenino y masculino formarán parte del programa de competencias de los Juegos Sudamericanos Santa Fe, Argentina 2026, la Federación Boliviana de este deporte anunció que inscribirá a los dos equipos para este evento, además informó que en la rama masculina la Selección Nacional debutará en el ámbito internacional, por lo que los entrenamientos comenzaron el pasado fin de semana en Cochabamba, donde se concentraron más de 50 deportistas provenientes de distintas ciudades.

El propósito es que las dos delegaciones bolivianas se destaquen en este evento multidisciplinario que está reservado para la categoría Open y se celebrará del 12 al 26 de septiembre con la participación de 15 selecciones nacionales, cuyos comités olímpicos son miembros de la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur), además de invitados que competirán en 43 disciplinas deportivas.

“Cuando vimos que el sóftbol tanto para damas como para varones está dentro del programa de competencias de los Juegos, comenzamos el trabajo para que Bolivia también sea representada en este deporte; en la rama masculina será la primera experiencia, prácticamente debutaremos. En mujeres ya competimos, tenemos un equipo femenino fuerte, además ya sumamos medallas en otros Juegos (Bolivarianos 2024)”, informó el presidente de la Federación Boliviana de Sóftbol y Béisbol, Álex Camacho.

El dirigente agregó que, en la concentración de la semana pasada, los jugadores y jugadoras no ocultaron la expectativa que tienen por los Juegos, además informó que para la cita multidisciplinaria la Federación ha programado cinco concentraciones más en Cochabamba, donde se cuenta con un escenario deportivo.

“Al ser una primera experiencia en varones, esperamos una buena presentación, somos conscientes que en el certamen enfrentaremos a campeones mundiales, como Argentina y Venezuela. En damas el panorama es diferente, ellas ya tienen experiencia”, agregó el dirigente.

Aclaró que Brasil, Chile, Rusia, Japón y Bolivia, tienen una sola organización para el béisbol y Softbol, “en otros países son dos federaciones, esto juega en contra de nosotros, porque el Comité Olímpico nos desembolsa un solo monto para dos disciplinas”.

En la gestión pasada en la rama femenina, el nivel de competencia fue en ascenso, además de lograr medallas internacionales, también creció el interés de las damas por este deporte, el sóftbol, también convocó a jugadoras de doble nacionalidad, como Brianna Rodammer Balderrama, quien reforzó al equipo boliviano en los Juegos Bolivarianos 2024.

Para los Juegos de Argentina, se prevé tres de nacionalidad boliviana que juegan en Estados Unidos, además de Rodammer Balderrama, llegarán Sonia Deckert y una tercera cuyo nombre se dará a conocer próximamente. “Como selecciones debemos inscribir a 15 jugadoras y la misma cantidad de jugadores, ese es el cupo para los Juegos”, indicó. Las dos preselecciones, que se entrenaron en Cochabamba, cuentan con cuerpos técnicos diferentes, además del respaldo de programas del exterior que posibilitan la llegada de entrenadores japoneses y venezolanos, como ocurrió en las pasadas gestiones.

Premundial

En los pasados días, la Federación Boliviana Sóftbol y Béisbol solicitó al ente internacional la organización del Campeonato Premundial de béisbol 5, protagonizado por equipos mixtos, evento que tiene previsto realizarse en noviembre próxima, el Mundial será en Japón en 2027 con fecha a confirmar.

“Como Bolivia en esta modalidad nos destacamos, ya tenemos medallas, queremos aprovechar este buen momento para ser organizadores y lograr que nuestro equipo se clasifique al Mundial, esperemos ser sede”.