Selección Boliviana de Talla Baja tiene listas las maletas para viajar al Mundial de Marruecos

"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos", informó este martes el presidente del Estado, Rodrigo Paz, mediante sus redes sociales.

En noviembre de este año, 24 selecciones clasificadas, entre ellas Bolivia, participarán en la competencia mundialista que se llevará a cabo en Marruecos. La Selección Boliviana de Talla Baja solicitó apoyo económico de las entidades públicas y privadas para llevar adelante su preparación.

"Nuestra Selección Nacional de Talla Baja logró clasificar al mundial en Marruecos y ahora nos toca apoyarlos. ¡Gracias selección!", posteó al respecto el mandatario de Estado en su cuenta en Facebook.

La autoridad afirmó que el Gobierno nacional "está abriendo relaciones con Marruecos para lograr la cooperación necesaria y asegurar que nuestros representantes estén bien atendidos durante este mundial".

"Realizaremos todas las gestiones pertinentes para colaborar con ellos en cada paso del camino, porque lo importante no es tanto llegar, sino también cómo estar. Nuestro compromiso es brindarles todo el apoyo posible para que su estadía y participación sean un éxito", resaltó.

Los jugadores de la Selección Boliviana de Talla Baja visitaron al presidente Paz, en la Casa Grande del Pueblo, para presentarle su plan de trabajo para los siguientes seis meses, que incluye micro ciclos y partidos amistosos, según reportó Red Uno.

"Es un orgullo recibirlos; les agradezco de corazón por este logro que pone el nombre de Bolivia por encima de muchos otros países. Soy presidente, sí, pero por sobre todas las cosas soy boliviano y me siento profundamente honrado por el éxito que han alcanzado", expresó el jefe de Estado.