Bolívar y Nacional Potosí se enfrentan hoy en el Siles a pesar del bloqueo de carreteras

“Estamos haciendo un gran esfuerzo económico, solo esperamos que los jugadores respondan en la misma medida”, dijo Wilfredo Condori, presidente del club Nacional Potosí, cuya delegación llegó a La Paz ayer en un vuelo chárter debido a que las carreteras están bloqueadas por los conflictos sociales del país.

Hoy desde las 20:00 en el estadio Hernando Siles se enfrentarán los equipos de Bolívar y Nacional Potosí en partido válido para la séptima fecha del campeonato todos contra todos, en cuya tabla de posiciones el local es tercero con 13 puntos y el visitante, con siete, quedó relegado al décimo primer lugar de la clasificación.

Más datos

Según explicó el principal dirigente de Nacional Potosí “por lo general” el plantel se traslada rumbo a La Paz por vía terrestre, pero en esta oportunidad no será posible hacerlo, pues “no hay por donde transitar, además por la seguridad de los jugadores”, por lo que decidieron pagar 80 mil bolivianos para el traslado.

Además, otra de las determinaciones del dirigente es que no se acumulen partidos reprogramados, pues Nacional ya tiene uno, debido a que no jugó ante Aurora. Ese encuentro de la sexta fecha fue trasladado para el 10 de junio, un día antes de que comience la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

“Se realizó un importante esfuerzo económico continuo”, dijo Condori quien agregó que después del encuentro ante Bolívar el equipo emprenderá viaje rumbo a Santa Cruz, donde el domingo enfrentarán a Guabirá, en encuentro válido para la octava fecha del campeonato nacional de la División Profesional.

Mientras tanto, el plantel de Bolívar espera a un rival de cuidado, para ese encuentro el director técnico Vladimir Soria no dio pautas del plantel que enfrentará al equipo potosino. Se conoció que si cambiará algunas fichas con relación al equipo que empató el fin de semana en Santa Cruz, contra Blooming (0-0).

“El año pasado nos ganaron 4 a 1, es un rival para tomar en cuenta. Obviamente estamos un poco cansados, pero hay que reponerse y llegar en buenas condiciones”, dijo el entrenador cochabambino, quien al parecer continuará al mando del equipo, pues oficialmente los funcionarios del club no anunciaron contratación alguna de otro entrenador.

“Debemos ganar el miércoles”, dijo el arquero Carlos Lampe, quien estará entre los titulares en el encuentro ante Nacional Potosí, en el estadio a pesar de la época conflictiva del país.