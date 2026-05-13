Empresa china CRRC promueve movilidad verde rumbo al Mundial 2026 en Ciudad de México

La empresa china CRRC realizó recientemente en la capital mexicana una jornada de puertas abiertas titulada "Ir al partido en el tren ligero STE", una actividad que combinó movilidad sustentable, cultura y fútbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo del que la Ciudad de México será una de las sedes principales.

El evento se desarrolló el domingo a bordo de la Línea 1 del Tren Ligero de la urbe, operada por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE).

El sistema conecta la estación Tasqueña con Xochimilco, en el sur de la ciudad, y tiene uno de sus puntos estratégicos en la estación Estadio Azteca, ubicada junto al emblemático recinto deportivo, renombrado como Estadio Banorte en 2025 y sede del partido inaugural del Mundial 2026 en territorio mexicano.

La actividad reunió a estudiantes, aficionados al fútbol, pasajeros, creadores de contenido y representantes de medios de comunicación, quienes abordaron uno de los trenes fabricados por CRRC para conocer de manera inmersiva las características de este sistema de movilidad eléctrica.

Durante el recorrido, según destacó CRRC en un comunicado, el convoy fue convertido en una "aula móvil" de divulgación tecnológica.

Rodrigo Olvera, ingeniero de la empresa china, explicó a los asistentes las características de diseño, fabricación y operación de los trenes ligeros modernos, con énfasis en aspectos como eficiencia energética, sostenibilidad ambiental, confort y adaptación a las condiciones urbanas de México.

A través de dinámicas y actividades recreativas, los participantes conocieron detalles sobre el funcionamiento del sistema ferroviario y el papel que tendrá el transporte público en la movilidad durante la justa mundialista.

La experiencia también integró expresiones culturales de China y México. Jorge Gómez, empleado mexicano de CRRC, interpretó con guitarra la canción promocional del Mundial 2026 "La copa suena", mientras pasajeros y asistentes se sumaron espontáneamente al canto colectivo dentro del vagón.

Más tarde, una joven china vestida con hanfu, la vestimenta tradicional de la etnia Han en China, interpretó con hulusi la melodía tradicional del país asiático "Flor de Jazmín", en una simbiosis simbólica entre la cultura oriental y el entorno urbano capitalino.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando jóvenes aficionados mexicanos realizaron exhibiciones de dominadas con balón dentro del tren en movimiento, una demostración con la que se buscó mostrar la estabilidad y comodidad de las unidades.

La empresa china destacó que el desempeño silencioso y estable del convoy fue reconocido por los asistentes, quienes señalaron la importancia del tren ligero como alternativa de transporte sustentable y como pieza clave para la vida cotidiana y la conectividad urbana de la capital mexicana.

El Tren Ligero forma parte de la red del STE, organismo público encargado también de la operación de trolebuses en la Ciudad de México.

El sistema conecta zonas densamente pobladas de las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, donde diariamente centenares de miles de usuarios dependen de estos medios de transporte para trasladarse a centros de trabajo, escuelas y áreas comerciales.

El Tren Ligero cuenta con 18 estaciones a lo largo de poco más de 13 kilómetros.

Como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026, el Gobierno capitalino adquirió 17 nuevos trenes fabricados por CRRC, con el objetivo de incrementar la capacidad de transporte hasta 250.000 usuarios diarios.

Las nuevas unidades cuentan con doble cabina articulada, sistemas de accesibilidad universal, videovigilancia, anuncios sonoros y mejoras tecnológicas orientadas a reducir tiempos de espera y aumentar la frecuencia del servicio.

Además de la Línea 1 del Tren Ligero capitalino, CRRC participa en otros proyectos ferroviarios en México, entre ellos la modernización de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara y las líneas 1, 2 y 3 del Metro de Monterrey, todas ubicadas en ciudades que tendrán actividad durante la Copa Mundial 2026.

La compañía china afirmó en el comunicado que continuará impulsando proyectos de movilidad verde en México mediante infraestructura ferroviaria y sistemas de transporte eléctrico, con el objetivo de contribuir a la modernización urbana y facilitar la movilidad de pasajeros durante el torneo internacional.

La jornada de puertas abiertas se realizó, además, en un contexto de renovaciones urbanas y de transporte impulsadas por las autoridades de la Ciudad de México para preparar la urbe rumbo al Mundial, incluyendo mejoras en corredores de movilidad y la rehabilitación del entorno del Estadio Banorte.