Empresa china CRRC promueve movilidad verde rumbo al Mundial 2026 en Ciudad de México

Fútbol
XINHUA
Publicado el 13/05/2026 a las 11h29
ESCUCHA LA NOTICIA

La empresa china CRRC realizó recientemente en la capital mexicana una jornada de puertas abiertas titulada "Ir al partido en el tren ligero STE", una actividad que combinó movilidad sustentable, cultura y fútbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo del que la Ciudad de México será una de las sedes principales.

El evento se desarrolló el domingo a bordo de la Línea 1 del Tren Ligero de la urbe, operada por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE).

El sistema conecta la estación Tasqueña con Xochimilco, en el sur de la ciudad, y tiene uno de sus puntos estratégicos en la estación Estadio Azteca, ubicada junto al emblemático recinto deportivo, renombrado como Estadio Banorte en 2025 y sede del partido inaugural del Mundial 2026 en territorio mexicano.

La actividad reunió a estudiantes, aficionados al fútbol, pasajeros, creadores de contenido y representantes de medios de comunicación, quienes abordaron uno de los trenes fabricados por CRRC para conocer de manera inmersiva las características de este sistema de movilidad eléctrica.

Durante el recorrido, según destacó CRRC en un comunicado, el convoy fue convertido en una "aula móvil" de divulgación tecnológica.

Rodrigo Olvera, ingeniero de la empresa china, explicó a los asistentes las características de diseño, fabricación y operación de los trenes ligeros modernos, con énfasis en aspectos como eficiencia energética, sostenibilidad ambiental, confort y adaptación a las condiciones urbanas de México.

A través de dinámicas y actividades recreativas, los participantes conocieron detalles sobre el funcionamiento del sistema ferroviario y el papel que tendrá el transporte público en la movilidad durante la justa mundialista.

La experiencia también integró expresiones culturales de China y México. Jorge Gómez, empleado mexicano de CRRC, interpretó con guitarra la canción promocional del Mundial 2026 "La copa suena", mientras pasajeros y asistentes se sumaron espontáneamente al canto colectivo dentro del vagón.

Más tarde, una joven china vestida con hanfu, la vestimenta tradicional de la etnia Han en China, interpretó con hulusi la melodía tradicional del país asiático "Flor de Jazmín", en una simbiosis simbólica entre la cultura oriental y el entorno urbano capitalino.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando jóvenes aficionados mexicanos realizaron exhibiciones de dominadas con balón dentro del tren en movimiento, una demostración con la que se buscó mostrar la estabilidad y comodidad de las unidades.

La empresa china destacó que el desempeño silencioso y estable del convoy fue reconocido por los asistentes, quienes señalaron la importancia del tren ligero como alternativa de transporte sustentable y como pieza clave para la vida cotidiana y la conectividad urbana de la capital mexicana.

El Tren Ligero forma parte de la red del STE, organismo público encargado también de la operación de trolebuses en la Ciudad de México.

El sistema conecta zonas densamente pobladas de las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, donde diariamente centenares de miles de usuarios dependen de estos medios de transporte para trasladarse a centros de trabajo, escuelas y áreas comerciales.

El Tren Ligero cuenta con 18 estaciones a lo largo de poco más de 13 kilómetros.

Como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026, el Gobierno capitalino adquirió 17 nuevos trenes fabricados por CRRC, con el objetivo de incrementar la capacidad de transporte hasta 250.000 usuarios diarios.

Las nuevas unidades cuentan con doble cabina articulada, sistemas de accesibilidad universal, videovigilancia, anuncios sonoros y mejoras tecnológicas orientadas a reducir tiempos de espera y aumentar la frecuencia del servicio.

Además de la Línea 1 del Tren Ligero capitalino, CRRC participa en otros proyectos ferroviarios en México, entre ellos la modernización de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara y las líneas 1, 2 y 3 del Metro de Monterrey, todas ubicadas en ciudades que tendrán actividad durante la Copa Mundial 2026.

La compañía china afirmó en el comunicado que continuará impulsando proyectos de movilidad verde en México mediante infraestructura ferroviaria y sistemas de transporte eléctrico, con el objetivo de contribuir a la modernización urbana y facilitar la movilidad de pasajeros durante el torneo internacional.

La jornada de puertas abiertas se realizó, además, en un contexto de renovaciones urbanas y de transporte impulsadas por las autoridades de la Ciudad de México para preparar la urbe rumbo al Mundial, incluyendo mejoras en corredores de movilidad y la rehabilitación del entorno del Estadio Banorte. 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Multitudinario reclamo universitario contra el gobierno argentino
2
Empresa china CRRC promueve movilidad verde rumbo al Mundial 2026 en Ciudad de México
3
YPFB suspende el servicio de gas natural por redes en Achacachi y Warisata por bloqueo en Konani
4
Gobierno ve fin “político” en protestas y sectores suman bloqueos y demandas
5
Policía desbloquea sin enfrentamientos la ruta La Paz-Caranavi en los Yungas

Lo más compartido

1
Confirman brote infeccioso en crucero en Burdeos
2
Sánchez disputará a Fujimori la presidencia de Perú el 7 de junio
3
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
4
Autoridades antidrogas de Bolivia se reúnen con la DEA en Washington
5
Trump llega a Beijing para una visita de Estado a China

Más en Fútbol

13/05/2026
Selección de Talla Baja se alista para el Mundial de Marruecos
El presidente Rodrigo Paz informó que realizan las gestiones para que los jugadores de la Selección de Talla Baja se preparen adecuadamente con miras al...
Ver más
13/05/2026
Bolívar y Nacional Potosí se enfrentan hoy en el Siles a pesar del bloqueo de carreteras
“Estamos haciendo un gran esfuerzo económico, solo esperamos que los jugadores respondan en la misma medida”, dijo Wilfredo Condori, presidente del club...
Ver más
"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos", informó este martes el presidente del Estado, Rodrigo Paz, mediante sus redes...
Ver más
12/05/2026
Selección Boliviana de Talla Baja tiene listas las maletas para viajar al Mundial de Marruecos
Los bloqueos de carreteras en el país afectan el normal desarrollo del campeonato nacional de fútbol profesional, por lo que, hasta el momento tres encuentros fueron reprogramados.
Ver más
12/05/2026
Los bloqueos perjudican el normal desarrollo del torneo profesional de fútbol
Después de que se conoció que el sóftbol femenino y masculino formarán parte del programa de competencias de los Juegos Sudamericanos Santa Fe, Argentina 2026, la Federación Boliviana de este deporte...
Ver más
11/05/2026
La selección masculina de sóftbol debutará en los Juegos Sudamericanos
La campaña de Bolívar con Vladimir Soria como director técnico interino va “viento en popa”, pues en cuatro partidos jugados se mantiene invicto, lo que le permite al equipo celeste permanecer en las...
Ver más
08/05/2026
Buena campaña de Vladimir Soria con Bolívar: ven mejor juego y actitud de jugadores
En Portada
13/05/2026 Seguridad
Policía aprehende a una persona con casi Bs 5 millones e investiga presunto financiamiento a bloqueos
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que se aprehendió a una persona en posesión de casi Bs 5 millones, por lo que se investiga...
vista
13/05/2026 País
Diputados sancionan abrogación de la Ley 1720
La Cámara Baja aceptó las modificaciones realizadas por la Alta la noche este martes. La norma, que debe ser promulgada por el presidente establece la...
vista
13/05/2026 País
La Policía y los maestros rurales se enfrentan en el centro paceño
 La tarde de este miércoles, la Policía y los maestros rurales protagonizaron un enfrentamiento en el centro paceño. Los efectivos policiales lanzaron agentes...
vista
13/05/2026 País
La COD de Cochabamba instruye bloqueos
Un “instructivo” publicado en Facebook ordena a sus afiliados ejecutar la obstrucción de “calles y avenidas” desde la medianoche de este miércoles.
vista
13/05/2026 País
Alerta en La Paz y El Alto: 16 hospitales se quedan sin oxígeno por los bloqueos
Hay preocupación en las autoridades de salud del Gobierno central y las alcaldías. Debido a los bloqueos, 12 hospitales de La Paz y cuatro de El Alto se están...
vista
13/05/2026 País
Gobierno ofrece bono en lugar de aumento salarial; maestros analizarán la propuesta
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) determinó un cuarto intermedio luego de la reunión con la ministra de Educación, acerca...
vista
Actualidad
El gerente de la Empresa Municipal de Servicio y Aseo (EMSA), René Quiroga, informó este miércoles que los horarios de...
Ver más
13/05/2026 Cochabamba
EMSA ajusta horarios de recojo de basura por traslado a la planta de Cotapachi
La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, alertó que los bloqueos de...
Ver más
13/05/2026 Economía
Bloqueos provocan pérdidas de hasta Bs 25 millones por día al turismo, alerta ministra Yáñez
Un “instructivo” publicado en Facebook ordena a sus afiliados ejecutar la obstrucción de “calles y avenidas” desde la...
Ver más
13/05/2026 País
La COD de Cochabamba instruye bloqueos
La Cámara Baja aceptó las modificaciones realizadas por la Alta la noche este martes. La norma, que debe ser promulgada...
Ver más
13/05/2026 País
Diputados sancionan abrogación de la Ley 1720
Deportes
La empresa china CRRC realizó recientemente en la capital mexicana una jornada de puertas abiertas titulada "Ir al...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Empresa china CRRC promueve movilidad verde rumbo al Mundial 2026 en Ciudad de México
El presidente Rodrigo Paz informó que realizan las gestiones para que los jugadores de la Selección de Talla Baja se...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Selección de Talla Baja se alista para el Mundial de Marruecos
“Estamos haciendo un gran esfuerzo económico, solo esperamos que los jugadores respondan en la misma medida”, dijo...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Bolívar y Nacional Potosí se enfrentan hoy en el Siles a pesar del bloqueo de carreteras
"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos",...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Selección Boliviana de Talla Baja tiene listas las maletas para viajar al Mundial de Marruecos
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
El actor británico Michael Pennington falleció el pasado 10 de mayo a los 82 años, según informó The Telegraph. No se...
Ver más
13/05/2026 Cine
Fallece Michael Pennington, villano de la Estrella de la Muerte en 'Star Wars'
El director neozelandés Peter Jackson recibió una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un...
Ver más
13/05/2026 Cine
Festival de Cannes comienza con la Palma de Oro para Jackson
En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo...
Ver más
12/05/2026 Cultura
Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano
La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural...
Ver más
11/05/2026 Música
Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos