La Liga Nacional Sub-19 de fútbol está en marcha y el ganador irá a la Libertadores

El ganador se clasificará a la Copa Libertadores Sub-20 del próximo año, además recibirá un incentivo económico que otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), como parte del apoyo a las divisiones formativas. Con ese antecedente comenzó la Liga Nacional Sub-19, torneo que controla la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a través de su Departamento de Competiciones.

En el campeonato participan 16 equipos de los clubes que compiten en la División Profesional del fútbol boliviano. Los elencos fueron distribuidos en dos grupos tras un sorteo que se realizó hace algunos días en oficinas de la FBF en La Paz, donde también se anunció que en esta ocasión se definirá al campeón en una final única, en sede a confirmarse.

La idea de una sola final es para dar mayor expectativa al torneo reservado para la rama masculina, además de convocar a los aficionados para que observen el encuentro de este torneo que se desarrolla por tercera vez en el país, también quieren abrir espacio para los jóvenes talentos que esperan una oportunidad en el fútbol profesional.

Para el desarrollo del campeonato, también fueron habilitados distintos escenarios deportivos del país, por ejemplo, en el inicio del certamen en el estadio de Colcapirhua, en Cochabamba se enfrentaron los equipos de FC Universitario y Real Tomayapo, con lo que se dio el pitazo inicial. Este torneo tendrá una duración de más de cinco meses, pues se jugará en cuatro fases: Por grupos, cuadrangular, semifinales y final.

En la etapa de grupos, los equipos fueron distribuidos de la siguiente manera: En la serie A participan The Strongest, Nacional Potosí, Blooming, FC Universitario, Totora Real Oruro, ABB, Real Tomayapo y San Antonio.

Mientras que el grupo B está formado por Aurora, Gualberto Villerroel-SJ, Oriente Petrolero, Always Ready, Real Potosí, Guabirá, Bolívar e Independiente. El torneo se juega desde 2024, cuando Blooming se coronó campeón y en 2025 el ganador fue Bolívar.

Para este torneo se ha previsto la disputa de 157 partidos, que comenzaron en mayo y finalizarán en noviembre. Son 14 fechas en partidos de ida y vuelta, además habrá dos jornadas denominadas de “clásicos” interseries, en este último se enfrentarán Always Ready con ABB, Aurora con FC Universitario.

Además de los choques entre: Blooming con Oriente Petrolero, The Strongest con Bolívar, San Antonio Bulo Bulo con Guabirá, Independiente con Real Tomayapo.