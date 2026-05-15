Always Ready cayó en su casa contra The Strongest, el nuevo líder del torneo profesional

Con un juego sólido, The Strongest ganó a Always Ready por 1-0 ayer en El Alto y pasó a ser líder solitario del campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano. El partido tuvo validez para la séptima fecha.

Con esta victoria, el Tigre suma 17 puntos y dejó atrás a Always Ready y Bolívar, cada uno con 14 unidades y son sus principales perseguidores. Además, el conjunto atigrado se mantiene invicto en el torneo, al igual que el cochabambino Aurora, aunque este tiene 10 puntos.

Si bien en los primeros minutos el cotejo fue muy intenso, The Strongest impuso superioridad y generó opciones a través de Adrián Estacio y Darwin Lom, remates que fueron atajados por el arquero venezolano Alaín Baroja.

El cuadro de la banda roja respondió con algunas llegadas, pero estas carecieron de fuerza. Para colmo, sufrió la lesión del delantero Joel Amoroso, por lo que fue reemplazado por el extremo cruceño Fernando Nava.

The Strongest abrió la cuenta a los 38 minutos en una jugada combinada entre sus atacantes, Estacio cedió un pase desde la derecha a Lom y el guatemalteco tocó el balón para anotar.

En la segunda etapa, Always Ready presionó, pero careció de puntería o Rodrigo Banegas estuvo atento para evitar los goles.

El volante ofensivo juvenil Jesús Maarude intentaba ser un factor de desequilibrio, el defensor Richet Gómez lanzaba remates de media distancia y el delantero Enrique Triverio buscaba por el aire, pero nada funcionaba en Always Ready, que se mostraba impotente.

El mérito del triunfo gualdinegro se dio también porque supo aguantar con 10 jugadores, pues a los 64 minutos fue expulsado el juvenil atacante Juan Cuéllar, debido a una fuerte falta cometida en perjuicio de Rodríguez.

El triunfo es importante en la lucha por el título, aunque falta mucho camino por recorrer. Es una gran inyección anímica, después de presentaciones poco convincentes y con críticas por parte de los hinchas.

Reprogramación

Debido a los bloqueos de carreteras en el país, la Comisión Organizadora de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) debió reprogramar tres partidos que debieron jugarse este fin de semana.

El primer cotejo suspendido es el que animarán Totora-Real Oruro y Always Ready, que estaba programado para el sábado en Oruro (17:15); el segundo fue Blooming con Gualberto Villarroel–SJ, previsto para el sábado en Santa Cruz.