Blooming inicia una nueva era bajo el mando de Platiní

Erwin Sánchez fue presentado este viernes como nuevo director técnico de Blooming, en una conferencia de prensa donde dejó en claro que asume el reto con ilusión, responsabilidad y compromiso total. Es su tercer ciclo en el club.

“Venimos con las ganas y la predisposición de estar a la altura de las expectativas”, fueron sus primeras palabras, marcando el tono de una nueva etapa en la academia cruceña, que atraviesa un momento complicado en el torneo.

El entrenador reconoció que el tiempo es corto, pero confía en el trabajo inmediato. “Sé que no se pueden hacer muchas cosas en poco tiempo, pero en breve comenzaremos a trabajar con los jugadores. Tenemos fe y confianza en que, si trabajamos unidos, podemos salir adelante”, afirmó.

Platiní debutará en el banquillo celeste el próximo jueves, cuando Blooming reciba a Carabobo por la Copa Sudamericana. Días después, volverá a jugar como local ante Real Tomayapo por el torneo doméstico.