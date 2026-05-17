La FIFA apuesta por la IA y tecnología para el desarrollo del Mundial 2026

Fútbol
Publicado el 17/05/2026 a las 12h46
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Esta es una era en la que el balón, los jugadores, los árbitros y hasta los movimientos tácticos serán interpretados por sistemas complejos sistemas cibernéticos capaces de procesar millones de datos en segundos.

La idea comenzó a tomar forma después del Mundial de Qatar 2022, cuando la FIFA comprobó el impacto que tuvo el offside semiautomático. Aquel sistema ya utilizaba inteligencia artificial para detectar posiciones adelantadas. Pero para 2026 el salto será mucho mayor. La FIFA quiere pasar de herramientas específicas a un ecosistema completo de IA futbolística.

En términos simples, funciona como un gigantesco cerebro digital alimentado con partidos, estadísticas, movimientos tácticos, registros históricos y datos biométricos de futbolistas de todo el mundo.

Según los desarrolladores, el sistema podrá analizar más de 2.000 variables distintas durante cada partido. Algunas de estas variables son la velocidad, presión, ocupación de espacios, líneas defensivas, secuencias de pases, aceleraciones, recuperación física y patrones ofensivos. 

Todo eso será procesado casi en tiempo real. La FIFA describe a todo sistema tecnológico como una especie de “ChatGPT del fútbol”. 

Nuevo “lenguage”

La  comparación no es casual porque “Football AI”  fue construido sobre lo que llaman un “Football Language Model”, un modelo entrenado específicamente para comprender el lenguaje táctico y estadístico del juego.

Eso significa que un entrenador podrá, literalmente, hacer preguntas al sistema. Por ejemplo: “¿Cómo presiona Francia cuando pierde el balón?”, “¿Qué zonas deja libres Brasil cuando sus laterales suben?”, “¿Cuáles son las rutas de ataque más frecuentes de Argentina?”

En base a estas preguntas la IA responderá automáticamente generando mapas tácticos, clips de video, reconstrucciones tridimensionales, estadísticas y reportes analíticos. 

La FIFA sostiene que esto democratizará el acceso al análisis avanzado. Hasta ahora solamente las selecciones más poderosas podían pagar enormes departamentos tecnológicos, mientras que equipos pequeños trabajaban con recursos limitados. 

Con este programa, las 48 selecciones participantes en el mundial de fútbol tendrán acceso a la misma plataforma de inteligencia artificial para mejorar, afinar y perfeccionar sus estrategias de juego.

IA en jugadores

Pero quizás la parte más sorprendente del proyecto Football  AI no esté en los computadores, sino en los propios futbolistas.

Antes de empezar el mundial cada jugador será escaneado digitalmente para crear un avatar tridimensional hiperrealista. 

La captura demorará apenas un segundo, pero permitirá construir una réplica virtual exacta del cuerpo del jugador con sus piernas, hombros, postura, movimientos y proporciones físicas. 

Y ¿para qué servirá todo este procedimiento tecnológico? Principalmente para perfeccionar el sistema de offside semiautomático.

La FIFA cree que estos modelos digitales permitirán detectar posiciones adelantadas con más precisión, incluso en jugadas caóticas donde varios futbolistas se cruzan  y tapan la visión.

Transmisión de TV

Además, las transmisiones televisivas cambiarán radicalmente. Cuando haya una revisión VAR, ya no aparecerán solamente líneas y gráficos básicos. El público verá reconstrucciones tridimensionales hiperrealistas de la jugada, con versiones digitales exactas de los propios jugadores.

El balón también será inteligente y tendrá sensores internos capaces de enviar cientos de datos por segundo.

Esta información que enviará el balón tiene que ver con datos de velocidad, dirección, impacto, contacto y trayectoria y será integrada automáticamente al sistema arbitral.

La FIFA espera que eso reduzca drásticamente los tiempos del VAR, porque jugadas que antes tomaban más de un minuto podrían resolverse en apenas segundos.

Pero el proyecto va más allá del arbitraje porque la FIFA también trabaja en cámaras corporales para árbitros estabilizadas mediante inteligencia artificial. La intención es ofrecer imágenes desde la perspectiva real del juez, algo que podría cambiar completamente la percepción de penales, faltas o discusiones polémicas.

Dudas

Toda esta avalancha de tecnología también está despertando dudas.

Muchos aficionados temen que el fútbol se vuelva demasiado automatizado. Que el juego pierda parte de su espontaneidad y de su componente humano. En redes sociales ya existen debates sobre si la tecnología terminará reemplazando demasiado la interpretación arbitral o incluso el instinto táctico tradicional.

La FIFA responde que la tecnología no busca sustituir al fútbol, sino hacerlo más justo, más transparente y más comprensible.

* Fuentes:  Con datos de IA,  news.lenovo.com, en.wikipedia.org, inside.fifa.com.

 

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