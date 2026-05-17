El Mundial de Fútbol viene con música, espectáculo, turismo y tecnología

Fútbol
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 17/05/2026 a las 12h55
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El fútbol ya no cabe en un solo país. Tampoco en una sola cultura. El Mundial 2026 será una especie de planeta paralelo durante más de un mes: 48 selecciones, tres países anfitriones, 16 ciudades sede y millones de personas moviéndose entre estadios convertidos en templos contemporáneos. La próxima Copa del Mundo no solo ampliará el torneo; cambiará para siempre la manera de entenderlo.

La cita arrancará el 11 de junio de 2026 y tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá. Será la primera vez que tres naciones organicen conjuntamente un Mundial y también la primera edición con 48 selecciones, dejando atrás el formato tradicional de 32 equipos. 

Un Mundial gigantesco

La FIFA diseñó un campeonato descomunal. Habrá 104 partidos, una cifra nunca antes vista, y las distancias entre sedes obligarán a las selecciones a planificar viajes casi como expediciones continentales.

Las ciudades elegidas mezclan tradición futbolera, poder económico y escenarios futuristas. Entre las sedes destacan:

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toronto, Vancouver, Miami, Dallas, Los Ángeles, Seattle, Nueva York, Atlanta 

El mítico Estadio Azteca hará historia al convertirse en el primer estadio en albergar partidos de tres Mundiales distintos: 1970, 1986 y ahora 2026. Mientras tanto, el gigantesco MetLife Stadium recibirá la final del campeonato. 

Las mascotas: tres 

países, tres símbolos

El Mundial 2026 tendrá una particularidad inédita: no habrá una sola mascota oficial, sino tres personajes distintos que representan a cada nación anfitriona.

Clutch, un águila calva que simboliza a Estados Unidos. Maple, un alce canadiense asociado a la fortaleza y creatividad. Zayu, un jaguar inspirado en la identidad cultural mexicana. 

La FIFA busca que estas figuras funcionen no solo como símbolos infantiles, sino también como personajes digitales integrados a videojuegos, redes sociales y experiencias interactivas. 

Show en el 

medio tiempo

Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo, según anunció la FIFA.

El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de elegir a través de la productora con fines benéficos Global Citizen a los integrantes de este espectáculo, que combinará la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y surcoreanos.

Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

Así ocurrió el año pasado durante el Mundial de Clubes de la FIFA, donde J Balvin, la rapera Doja Cat y la nigeriana Tems actuaron en un ‘halftime show’ en la final que enfrentó al PSG y al Chelsea en el mismo escenario que acogerá la final del Mundial.

Ese descanso se prolongó hasta los 25 minutos, en lo que se consideró una prueba de cara al Mundial de 2026.

La semana pasada, la FIFA ya anunció a los artistas que actuarán en las tres ceremonias de inauguración en cada uno de los países, con nombres como J Balvin y Alejandro Fernández en México, o Katy Perry y Anitta en Estados Unidos.

Tecnología nunca 

antes usada

El Mundial utilizará sistemas avanzados de inteligencia artificial, cámaras automatizadas y monitoreo biométrico para seguridad y control de accesos.

Incluso se estudia ampliar herramientas de detección semiautomática de fuera de juego con sensores dentro del balón.

El balón tendrá 

sensores internos

El balón oficial incorporará tecnología capaz de enviar datos en tiempo real: velocidad, impacto, trayectoria y contacto exacto. Parte de esa información ayudará al VAR en decisiones polémicas.

Temperaturas 

extremas

Algunas ciudades podrían registrar calor intenso durante junio y julio. Por eso, la FIFA analiza horarios especiales, pausas de hidratación más frecuentes y protocolos médicos reforzados.

Será el Mundial 

más caro y comercial

Se estima que el torneo moverá miles de millones de dólares en turismo, publicidad y derechos de televisión. Habrá festivales gigantes, conciertos y zonas interactivas en prácticamente todas las sedes.

La final en un estadio 

de fútbol americano

La final se disputará en el MetLife Stadium, un estadio construido originalmente para fútbol americano. La FIFA deberá adaptar completamente el campo con césped natural especial para cumplir estándares internacionales.

Último Mundial 

de varias leyendas

Muchos jugadores históricos llegarán a 2026 en la recta final de sus carreras. Existe la posibilidad de que sea el último Mundial de figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, aunque ambos todavía mantienen abierta la incógnita sobre su participación.

 

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