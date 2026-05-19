Copa Libertadores: Bolívar visita a Fluminense en Río de Janeiro con necesidad de ganar

Bolívar, de Bolivia, enfrentará a Fluminense, de Brasil, hoy en Río de Janeiro en partido válido para la quinta fecha del grupo C de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en el estadio Maracaná, desde las 18:00.

El conjunto celeste necesita sumar puntos para mantenerse en la zona de clasificación a octavos de final, pues se encuentra segundo con cinco unidades, mientras que Fluminense es cuarto y último con apenas dos, por lo que debe ganar para no quedar fuera de competencia.

Otro equipo que lucha por el pase es el venezolano Deportivo La Guaira, que es tercero con tres unidades. El elenco llanero jugará este jueves en Caracas contra el argentino Independiente Rivadavia, que ya se clasificó con anticipación a octavos de final. Es puntero de la serie con 10 unidades.

Bolívar está en Río de Janeiro desde el fin de semana y ayer finalizó su preparación en esa ciudad con una práctica en predios del club Flamengo.

Los dirigentes del club mantienen a Vladimir Soria al mando del equipo como entrenador interino, con la colaboración del asistente Ronald Arana.

Los directivos se toman su tiempo para elegir al nuevo director técnico; aunque se indicó que el colombiano Alejandro Restrepo está cerca de lograr un acuerdo.

Los celestes a este cotejo después de haber perdido el sábado ante FC Universitario, en partido del campeonato nacional. Ese revés hizo que el elenco celeste pueda replantear su juego para este compromiso internacional.

Fluminense marcha muy bien en el campeonato brasileño, es tercero con 30 puntos en 16 partidos jugados hasta el momento, el sábado venció como local a Sao Paulo por 2-1.

Su buen momento en la Liga brasileña contrasta con sus actuaciones en la Copa Libertadores, por lo que está en deuda con sus hinchas y debe reivindicarse. Será un partido entre equipos necesitados, lo que hace que Bolívar deba arriesgar en el encuentro para sumar puntos.

Independiente

El partido que Bolívar debe jugar con Independiente Rivadavia, programado para el miércoles 27 en La Paz corre riesgo de no jugarse en Miraflores por conflictos.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) evaluará la situación y conforme se desarrollen los hechos, tomará una determinación, en los siguientes días. El fin de semana, la Conmebol ya cambió la localía de los también bolivianos Always Ready e Independiente.