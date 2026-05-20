Bolívar pierde ante Fluminense, pero aún puede clasificar en la Copa Libertadores

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 20/05/2026 a las 9h28
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Bolívar perdió con Fluminense por 2-1 ayer en Río de Janeiro, Brasil, pero se mantiene en el segundo puesto del grupo C de la Copa Libertadores 2026. El partido fue válido para la quinta fecha de la serie.

El cuadro celeste necesitaba sumar puntos para tener mejores posibilidades para clasificarse a los octavos de final y con la derrota el pase se definirá en la última fecha. Bolívar y Fluminense tienen cinco puntos cada uno, pero la Academia es segunda con un gol diferencia de +2, contra 0 del elenco brasileño.

El líder es el argentino Independiente Rivadavia con 10 unidades, con lo que ya aseguró no solo el pase a los octavos de final, porque con el resultado de ayer en Río de Jaineiro se quedó con el primer puesto.

Cuarto está el venezolano Deportivo La Guaira con tres unidades. Independiente Rivadavia y Deportivo La Guaira se enfrentarán hoy en Caracas, en el complemento de la quinta fecha.

Fluminense ganó ayer y con justicia, porque fue mejor que Bolívar. Tuvo la posesión del balón y dominio territorial la mayor parte del encuentro, remató muchas veces sobre el arco de Carlos Lampe, pero le faltó efectividad, por eso sufrió.

La apertura del marcador por parte del local se dio a los seis minutos, el tanto lo anotó Luciano Acosta después de aprovechar rebotes en el área. Posteriormente buscó la segunda conquista y cuando hacía merecimientos para ello el equipo boliviano empató.

Patricio Rodríguez hizo un pase en profundidad, que Dorny Romero bajó y cedió pase retrasado, el balón le quedó a Carlos Antonio Melgar, quien anotó el gol a los 24 minutos.

Eso obligó a Fluminense a presionar en mayor medida y apareció la figura del arquero Lampe, que tuvo varias intervenciones, hasta que a los 70’ Fluminense convirtió su segundo gol a través de John Kennedy.

Pero no se quedó, porque necesitaba ampliar su ventaja, aunque no pudo hacerlo porque le faltó contundencia y en otras tantas ocasiones tapó Lampe, que al final festejó la derrota porque el gol diferencia le favorece a la Academia en la tabla del grupo por sobre el elenco tricolor.

Bolívar

Carlos Lampe; Jesús Sagredo (Luis Paz), Santiago Echeverría, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio, José Sagredo, Leonel Justiniano, Robson Matheus Tomé, Carlos Antonio Melgar (Ervin Vaca), Patricio Rodríguez (Lucas Chávez) y Dorny Romero.DT: Vladimir Soria

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