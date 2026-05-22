Alejandro Restrepo asume la dirección técnica de Bolívar

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 22/05/2026 a las 9h23
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El entrenador colombiano Alejandro Restrepo llegó ayer a La Paz y desde hoy dirigirá al primer plantel del club Bolívar, que tiene como reto inmediato clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

“Estoy contento de estar en este gran club, el deseo es hacer bien las cosas y darle alegrías a la gente”, dijo Restrepo de manera escueta a su llegada al aeropuerto internacional de El Alto.

Fue recibido por funcionarios de la Academia y no emitió mayores declaraciones sobre su llegada a Bolivia y su incorporación a Bolívar, cuyo equipo disputa actualmente el campeonato nacional y la Copa Libertadores, que es el principal torneo de clubes de Sudamérica.

Restrepo, de 44 años, debutó como director técnico en 2019 al frente de Atlético Nacional, en el que se mantuvo hasta 2022, cuando pasó a Deportivo Pereira, al que dirigió hasta 2023.

Después tuvo su primera experiencia en un club extranjero, condujo al peruano Alianza Lima (2023-2024). Su anterior equipo fue Independiente Medellín, en el que estuvo entre 2024 y 2026.

Se consagró campeón de la Copa Colombia 2021 con Atlético Nacional y ganó el torneo Finalización 2022 del fútbol colombiano con Deportivo Pereira.

A diferencia de la mayoría de los directores técnicos, Restrepo no fue futbolista profesional. Es licenciado en educación física por la Universidad de Antioquia, de su país, con especialización en entrenador de fútbol por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

Primero se dedicó a formar jugadores y fue entrenador en el club Deportivo Estudiantil y trabajó en las divisiones formativas del Atlético Nacional, además dirigió a la Selección Juvenil de Antioquia, entre 2004 y 2021. También fue asistente técnico de la Selección Colombia Sub-17 entre 2014 y 2015.

Se trata, principalmente, de un formador, que deberá volcar su experiencia en Bolívar, cuya exigencia es alta en cada temporada y que ahora lucha por el pase a los octavos de final de la actual Copa Libertadores, en la que se encuentra en el grupo C.

En la sexta y última fecha de esa serie Bolívar jugará contra Independiente Rivadavia en Santa Cruz de la Sierra, en el estadio Ramón Aguilera Costas, el miércoles 27 de mayo a las 20.30, pues no lo hará en La Paz.

El partido debía jugarse en La Paz, pero debido a los conflictos sociales fue derivado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La Academia incluso pidió jugar en Cochabamba, en el estadio Félix Capriles, pero eso no fue posible.

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