Vizuete: The Strongest busca adquirir regularidad en su juego

La regularidad es fundamental para el Tigre, de acuerdo con el nuevo director técnico del equipo, el ecuatoriano Sixto Vizuete.



El ecuatoriano asumió el cargo después del debut del Tigre en el torneo, en el que ganó a FC Universitario en Cochabamba (2-1) con Juan Carlos Paz García en el banquillo. Hasta ahora Vizuete dirigió seis encuentros, con cuatro triunfos y dos empates.



El equipo atigrado es el líder solitario del campeonato nacional, pero es un sitial que le costó alcanzar, porque en siete partidos jugados hasta el momento, el funcionamiento y rendimiento estuvieron en tela de juicio.



Sostuvo que en el Tigre “estamos en un 80 por ciento en referencia a los aspectos del juego que se hace en los entrenamientos y vamos por buen camino”.



No hay desesperación para alcanzar ya nomás el punto alto, porque lo que se quiere es acabar el campeonato de buena manera, no es descenso en la producción. “Yo sé que los hinchas quieren un gran nivel y resultados lo antes posible, pero en este momento no podemos apresurarnos porque el camino es largo, es de resistencia. No se puede estar bien primero y caer en la etapa final, prefiero tener experiencias al inicio y alcanzar la consolidación al final”, expresó.



De esa manera la afición se sentirá convencida y podrá tener la posibilidad de gozar de un título. Agregó que el plantel tiene una nómina de jugadores, a quienes les falta un poco más de confianza.



En cuanto a los resultados, se criticó duramente dos empates, uno de visitante en Tarija ante Real Tomayapo y otro de local con Real Potosí, ambos sin goles.



Para mejorar, se practica ciertos automatismos en los entrenamientos y lo que se busca también es que cada jugador se desenvuelva en la cancha conforme a sus características personales y no las de los principales futbolistas del plantel.



“Lo que pasa es que los jugadores observan y quieren imitar todo, pero no ven la idiosincrasia de un pueblo. Ven jugar al Barcelona, particularmente a Lamine Yamal, y todo el mundo quiere hacer eso, jugar pierna cambiada, y se le pregunta si tiene las características de él, dicen que no, pero insisten en jugar como él”, mencionó el entrenador.



“Ante esa situación uno tiene que dialogar con los jugadores para decirles que no, que tienen que jugar bajo sus características personales y decidir las cosas en ese momento”, agregó.



En cuanto al estilo de juego que quiere implantar Vizuete en The Strongest, comentó: “Hago jugar al ataque y la defensa debe tener orden. Hay que formar automatismos para mejorar. El fútbol no es solo correr, correr y correr, sino tener conocimiento de las tres zonas: iniciación, elaboración y finalización; yo doy prioridad a la zona media”, dijo.



Comentó que le costó un poco adaptarse al equipo gualdinegro, un factor esencial para manejar al grupo en lo deportivo, pero también para el relacionamiento humano.



“En estos casi dos meses que estoy en La Paz creo que lo más importante es la adaptación a los jugadores. Cuesta iniciar un proyecto, unificar criterios, porque son 30 jugadores con distintos intereses”, señaló Vizuete.



Comentó que cuando un entrenador asume el mando de un equipo, unos jugadores dicen sí y otros dicen no por distintos motivos; y que un reto es que los jugadores dejen de lado los miramientos sobre “quiénes ganan más sueldo y quiénes menos”.



Indicó que otro aspecto clave es lograr una buena relación de grupo y que no haya roces entre los futbolistas locales y los extranjeros. Pero esos aspectos muchas veces no son tomados en cuenta por los hinchas, quienes se concentran en los resultados, como ocurre en The Strongest.



“Yo digo que lo más difícil en un entrenador es mantener un equilibrio emocional, eso es fundamental, la relación que hay, que no haya fricciones, que no haya motivos de enojo de nadie, aunque cuando se tiene un plantel amplio es mucho más difícil”, comentó Vizuete.