El fútbol profesional boliviano también sufre las consecuencias de los bloqueos

Como consecuencia de los conflictos sociales y a falta de un comunicado oficial de la dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), persiste la incertidumbre en torno a los partidos que corresponderán a la décima fecha, clásicos del torneo todos contra todos, se jugarán como está programado o se recorrerá la novena jornada, pues el fin de semana pasado no se jugó partido alguno.

En la reunión del Comité Ejecutivo del ente nacional que se realizó en La Paz, el titular de la FBF, Fernando Costa, anunció que se jugaría la “mayor cantidad” posible de encuentros válidos para la novena fecha, pero fue imposible cumplir la programación. Las razones son varias, pero la principal son los bloqueos en las carreteras, que también ocasionan problemas en el ámbito deportivo.

De acuerdo con la programación de cotejos y sin tomar en cuenta los encuentros reprogramados, a partir del viernes deberían jugarse los cotejos válidos para la décima fecha, para cuando está programado el choque entre San Antonio y Guabirá en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba.

Partidos programádos

Mientras que el sábado tendrían que enfrentarse ABB con Always Ready en estadio Municipal, de El Alto (15:00), Totora-Real Oruro con Gualberto Villarroel-SJ en el Jesús Bermúdez, de Oruro (17:15) y Real Tomayapo con Independiente en el IV Centenario, de Tarija (20:00).

En tanto que para el domingo se planificó la disputa de tres encuentros: Real Potosí con Nacional Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de Potosí (15:00); The Strongest con Bolívar, en el Hernando Siles, de La Paz (17:15) y Oriente Petrolero con Blooming en el Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz de la Sierra (19:30).

Finalmente, el lunes 1 de junio debería jugarse el encuentro entre FC Universitario con Aurora en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba (20:00). Por el momento la incertidumbre crece, además el director de Competiciones de la FBF, Klaus von Landwust, no responde a las consultas.

Tras 24 días de bloqueos en La Paz, persisten las interrupciones en el transporte interdepartamental, crece la protesta social y se reprograman partidos de la División Profesional y otros campeonatos deportivos.